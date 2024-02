El intendente y la reina de la Ciudad participaron de la entrega de kits escolares de FONBEC

Este miércoles, el intendente Ulpiano Suarez y la reina vendimial de la Ciudad de Mendoza, Agostina Saua Carrión, participaron de la entrega de más de 700 kits escolares a los estudiantes becados de la fundación FONBEC (Fondo de Becas para Estudiantes). El encuentro tuvo lugar en La Báscula de la Nave Cultural, donde la soberana y el jefe comunal dirigieron algunas palabras de aliento a los chicos y compartieron un agradable momento con conversaciones y fotos.

También estuvieron presentes la directora de Educación, Elvira Stone y el encargado de Vinculación Comunitaria, Marcos Salinas, por parte del municipio y la directora de la entidad, Graciela Sáenz.

”Los recibimos con un fuerte abrazo y con una alegría especial de poder ser parte de todo esto, de poder acompañar a FONBEC en su agenda y en sus programas de trabajo sostenidos a lo largo de todo el año, que hoy se concreta con la entrega de estos kits escolares”, comenzó diciendo el jefe comunal.

Asimismo, comentó: “Hay mucha gente involucrada con FONBEC; eso es posible gracias al trabajo en equipo. Así que también, quiero agradecer a la familia que está acompañando a cada becado, porque es fundamental el apoyo en esta etapa de primaria y secundaria, como lo es poder contar con estas herramientas, con los útiles”.

Además, el intendente se refirió a la situación que atraviesa el país y manifestó: “Sabemos que se sale con esfuerzo, no hay que esperar que nadie nos regale nada o que caiga la solución del cielo, esto se hace con los pies en la tierra, con mucho corazón, con esfuerzo, como lo hacen cada una de sus familias todos los días y con compromiso, que es el que han demostrado los chicos a lo largo de un año”.

Por último, haciendo referencia a la presencia de la soberana, dijo: “Nos acompaña Agostina, quien es mucho más que la reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza. Estoy convencido de que ella refleja los valores de las mujeres de estos tiempos, del esfuerzo, del compromiso y de la dedicación”.

A su turno, la representante de la capital agradeció la invitación de FONBEC y se dirigió a los estudiantes presentes: “Quiero felicitar a cada becario y becaria por el gran mérito, porque detrás de esta entrega hay meses de esfuerzo, de mucha responsabilidad y resiliencia. En cada día, también, están sus familias, que los contienen y los apoyan, y, por supuesto, los padrinos y madrinas que los acompañan y los guían”.

”Van por un buen camino, están construyendo su propio futuro y el hecho de que estén acá el día de hoy demuestra que lo están haciendo muy bien. Cuentan con mi apoyo, porque, más allá de estar representando a la Ciudad el 2 de marzo en la Fiesta Nacional de la Vendimia, estoy comprometida todo el año para poder ayudarlos en lo que necesiten”, compartió.

Los kits entregados este miércoles por la fundación FONBEC constan de un cuaderno A4 y lápices de colores, tijera, goma, lapicera y fibras resaltadoras dentro de una cartuchera, de acuerdo al nivel, primario o secundario. Los mismos fueron recibidos por los estudiantes, que en la compañía de sus padres, colmaron La Báscula de la Nave Cultural.

En el acto, también habló Graciela Sáenz, directora de FONBEC, quien dijo: “Somos muchos, no son voluntades aisladas. Las voluntades aisladas no llegan a ningún lado. Acá, cada uno de estos becados y cada una de estas becadas están representando un grupo de personas que se esfuerzan por salir adelante. El futuro no lo hacen personas aisladas, el futuro lo hacemos entre todos. Hay un padrino o una madrina que hacen un aporte económico y, más que eso, dan un punto de confianza por cada uno de ustedes, que van a lograr sus objetivos gracias a su propio esfuerzo”.

De igual manera lo hizo Ana María Zambrana, madrina y voluntaria de la fundación, quien expresó: “Agradecemos muchísimo a la Ciudad de Mendoza, que tiene nombre y apellido, ya que acá tenemos al intendente Ulpiano Suarez, a la directora de Educación, Elvira Stone, y a Marcos Salinas, encargado de Vinculación Comunitaria. Cuando les pedimos algo, inmediatamente se hacen parte de ese pedido, no solamente nos ayudan a que se concrete, sino que le ponen un ingrediente más, se suman para que sea exitoso. No es fácil entregar 720 bolsas de útiles; necesitamos este apoyo”.

Sobre FONBEC

Es una ONG que se sostiene con el aporte de distintas entidades: empresas, organizaciones, la propia municipalidad. En Argentina, hay alrededor de 2500 becarios y, sólo en Mendoza, el número escala a 800. Voluntarios, directivos y referentes barriales hacen un trabajo incansable para fomentar la formación educativa en diversos contextos, encontrándose repartidos por todo el país y colaborando, además, en otro tipo de tareas de asistencia social.

La fundación beca a chicos de primaria, secundaria y también universitarios de toda la provincia. Su misión es posibilitar, mediante un aporte económico y acompañamiento académico y personal, que estudiantes de entornos socio-económicos vulnerables puedan continuar sus estudios, estimulando el esfuerzo para concretar sus metas académicas y personales.