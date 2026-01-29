El Instituto Zaldivar fue elegido como la mejor clínica privada de América Latina

El Instituto Zaldívar de Mendoza ha sido distinguido como la mejor clínica privada de América Latina en la especialidad de oftalmología . Este reconocimiento surge del ranking "Los mejores hospitales y clínicas privadas de América Latina 2026", elaborado por la revista Newsweek en conjunto con la firma de análisis Statista .

Tras una evaluación exhaustiva de más de 1.000 instituciones médicas de toda la región, el centro con sede en la Quinta Sección de Mendoza y en Buenos Aires se posicionó en el primer lugar de la categoría de cirugía de cataratas .

La institución, que cuenta con una trayectoria de más de 65 años , consolidó su prestigio internacional desde su base en Mendoza , ubicada en la Avenida Emilio Civit. El proceso de selección para este ranking fue riguroso e incluyó encuestas internacionales a profesionales de la salud , análisis de acreditaciones, certificaciones de calidad y evaluaciones de pacientes en plataformas como Google.

Además, se utilizó la Encuesta de Implementación de PROMs, la cual mide los resultados reportados directamente por los pacientes tras sus intervenciones.

El éxito de la clínica mendocina se atribuye a una combinación de décadas de innovación médica , formación continua y un fuerte compromiso con la experiencia del paciente.

El doctor Roger Zaldívar, referente de la tercera generación de la familia fundadora, destacó que el instituto ha realizado más de 200.000 cirugías oftalmológicas y ha desarrollado herramientas de relevancia global, como el calculador de lentes fáquicas ICLGURU, utilizado actualmente en más de 80 países.

Compromiso social y presencia nacional

Más allá de su liderazgo tecnológico en la sede de Mendoza y su sucursal en la Ciudad de Buenos Aires, la institución mantiene una fuerte política de responsabilidad social a través de la Fundación Zaldívar.

Creada en 1990, esta entidad impulsa campañas gratuitas de prevención, diagnóstico y tratamiento para poblaciones vulnerables sin cobertura médica, una labor que hoy continúan Roberto y Roger Zaldívar.

Este reconocimiento para el Instituto Zaldívar no solo enaltece a la provincia de Mendoza, sino que reafirma el posicionamiento del sistema de salud privado argentino, ya que otras instituciones del país como el Hospital Italiano y el Hospital Universitario Austral también lograron clasificar en los primeros puestos del ranking regional.