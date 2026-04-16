16 de abril de 2026 - 17:48

El hospital Notti tendrá un nuevo centro ambulatorio: cómo será y cuándo comenzará a funcionar

El nuevo edificio del Notti contará con más de 38 especialidades y hospitales de día para optimizar la atención.

Se estima que la construcción del nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Notti tardará 18 meses.

Se estima que la construcción del nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Notti tardará 18 meses.

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Por Bernarda García Centurión

El nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti forma parte del Master Plan del nosocomio, que prevé trasladar toda la atención ambulatoria a este edificio, destinando la estructura actual exclusivamente a internaciones y emergencias.

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Con una superficie de más de 12.000 metros cuadrados cubiertos, el nuevo centro permitirá ampliar la capacidad de atención y optimizar la experiencia de los pacientes. Además, contribuirá a mejorar el entorno de recuperación de los niños internados en el edificio principal.

Render de cómo será el nuevo centro ambulatorio del hospital Notti en Mendoza
Render muestra cómo será el nuevo centro ambulatorio del hospital Notti en Mendoza

Render muestra cómo será el nuevo centro ambulatorio del hospital Notti en Mendoza

Según informó a Los Andes la directora del hospital, la Dra. Laura Piovano, el centro contará con “más de 38 especialidades”, cada una con múltiples consultorios, lo que permitirá diversificar y fortalecer la oferta sanitaria.

Hospitales de día y atención más ágil

Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de tres hospitales de día -quirúrgico, clínico y oncológico- pensados para internaciones breves. Estos espacios estarán destinados a “intervenciones quirúrgicas abreviadas” y “tratamientos médicos programados”, evitando hospitalizaciones prolongadas.

Hospital Notti
Hospital Notti

Hospital Notti

En ese sentido, la Dra. Piovano explicó que el sistema apunta a resolver de forma más ágil casos frecuentes: “Hay muchos pacientes que tienen alguna patología médica que requiere un tratamiento semanal endovenoso: se interna, se le pasa el tratamiento y se va a la casa”. La misma lógica se aplicará en oncología, especialmente para pacientes en tratamiento de quimioterapia.

La incorporación de profesionales se definirá en función de la demanda. “Vamos a estar supeditados a la demanda de las consultas”, indicó la directora, y aclaró que, si aumentan los tiempos de espera, “se va a tratar de optimizar el recurso existente o ampliar el número de profesionales”.

Circuitos diferenciados y obra en marcha

Otro de los cambios clave será la reorganización de los circuitos de atención para evitar la circulación innecesaria dentro del edificio. “Los pacientes ambulatorios no van a tener que estar circulando en las áreas de internación”, sino que contarán con espacios diferenciados y “entrada y salida independiente”, explicó Piovano. Además, el diseño contempla accesos para personas con discapacidad y una clara separación de funciones.

Iniciaron las obras del nuevo centro ambulatorio del hospital Notti
Iniciaron las obras del nuevo centro ambulatorio del hospital Notti

Iniciaron las obras del nuevo centro ambulatorio del hospital Notti

El proyecto tiene una duración estimada de 18 meses y se desarrolla en un predio contiguo al hospital actual, donde ya se realizan trabajos de movimiento de suelo y replanteo. El nuevo edificio contará con aislación sísmica, lo que garantizará la continuidad de la atención incluso ante eventos de este tipo, reforzando la seguridad y modernización del establecimiento.

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