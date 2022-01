El hijo de Pablo Escobar vende saludos personalizados por 50 dólares

Juan Pablo Escobar, el hijo del capo de la droga colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, cobra 50 dólares estadounidenses por saludar en redes sociales a personas dispuestas a pagar este monto a través de la plataforma Vibox, de la cual participan otros famosos e influencers que buscan aumentar sus ingresos por esta vía.

Los saludos son personalizados para quienes deciden comprarlos. Así, uno puede acceder a un mensaje especial de Mario Castañeda, la voz de Gokú en Dragon Ball Z o de la modelo y presentadora argentina Romina Malaspina, entre otros, quienes desean un feliz cumpleaños o envian una salutación por una fecha especial. El precio, según se informó, depende de la celebridad, el tiempo de duración para dicho mensaje y el tipo de saludo.

Por ejemplo, Malaspina recibe unos 25 dolares por cada video si es para una persona pero unos mil dólares si el mensaje va dirigido a una empresa o negocio. Así, el hijo del exjefe del Cartel de Medellín gana en la plataforma casi 200 mil pesos colombianos en un minuto lo que equivale a unos 50 dólares.

Juan Pablo Escobar Henao es arquitecto, diseñador industrial, escritor y conferencista. Se define a sí mismo como una pacifista y actualmente reside en Argentina. Es autor de los libros “Pablo Escobar, mi padre: Las historias que no deberíamos saber (2014), Pablo Escobar In Fraganti: Lo que mi padre nunca me contó (2016)”, y ha producido documentales como “Los Pecados de mi padre” y “Escobar al descubierto (2017)”.

Cómo funciona Vibox

Vibox funciona en pesos mexicanos, por lo que un video del hijo de Pablo Escobar cuesta 999 pesos, añadiendo 50 pesos por el servicio, lo que equivale a los 50 dólares antes mencionados. El video en cuestión dura aproximadamente un minuto y en el perfil de Juan Pablo se aclara que parte del dinero es donado a una fundación, aunque no se especifica cual. Otro dato curioso es que Escobar se cambió su nombre a Sebastián Marroquí para que no lo relacionaran directamente con su padre, pero en la plataforma de saludos envía videos con su nombre y apellido original.

Pese al nombre “celebre” Juan Pablo huyó con su madre de Colmbia cuando tenia 16 años junto a su hermana Manuela, de 9. Además, nunca participó de las actividades criminales por las que fue perseguido su padre, considerado el máximo capo del narcotráfico en todo el globo.

Por otra parte, Juan Pablo ha estado en el ojo mediático toda su vida, primero por ser hijo de Escobar Gaviria, y también por haber escrito varios libros relatando sus vivencias junto a su padre y el drama personal y familiar en que quedó atrapado después de la muerte de este.

“Quiero personalmente dejar muy en claro que no vengaré, no vengaré la muerte de mi padre porque ahora lo único que me preocupa es el futuro de mi sufrida familia. Voy a luchar por sacarla adelante y por educarnos, por ser personas de bien y si puedo hacer algo para que reine la paz, por los siglos de los siglos en este país, lo haré”, expresó Juan Pablo al periodista colombiano Yamit Amat poco después de la muerte de su padre.