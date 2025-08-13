Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que buscan priorizar "las necesidades sanitarias reales de la población argentina".

El Gobierno vacunará gratis desde hoy contra la fiebre amarilla a los habitantes de estas provincias.

El Ministerio de Salud de la Nación anunció que, desde este miércoles, la vacuna contra la fiebre amarilla se aplicará de forma gratuita en las zonas endémicas del país.

La medida, comunicada a través de las redes oficiales de la cartera sanitaria, busca "garantizar un uso responsable y eficiente de los recursos públicos, priorizando las necesidades sanitarias reales de la población argentina".

"La salud pública debe proteger a quienes más lo necesitan, no ser un subsidio a quienes viajan al exterior", indicó el comunicado. En ese sentido, explicaron que quienes viajen por turismo al extranjero podrán aplicarse la dosis en centros privados habilitados, abonando por la misma.

El Gobierno vacunará gratis desde hoy contra la fiebre amarilla a los habitantes de estas provincias El Gobierno vacunará gratis desde hoy contra la fiebre amarilla a los habitantes de estas provincias. "Los recursos existen y se están orientando hacia una mejor atención a los pacientes, la mejora de las instalaciones y una remuneración más justa para el personal de salud", sumaron.

Qué provincias tendrán acceso a la vacuna contra la fiebre amarilla gratis Las provincias que continuarán con la vacunación gratuita son Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, todas ellas consideradas áreas endémicas. "Los recursos existen y se están orientando hacia una mejor atención a los pacientes, la mejora de las instalaciones y una remuneración más justa para el personal de salud", concluyen.