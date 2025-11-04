El Gobierno porteño bloqueó el acceso a Roblox en escuelas de su jurisdicción por prevención de riesgos online

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires bloqueó el acceso a la plataforma Roblox desde todas las redes escolares dependientes del sistema educativo porteño. Se trata de una medida preventiva que fue adoptada el pasado viernes 31 de octubre.

La decisión del Gobierno porteño surge luego de que varias familias de una escuela estatal local reportaran un presunto caso de grooming ocurrido fuera del ámbito escolar . El caso encendió las alertas sobre el uso de esta plataforma dentro del entorno educativo.

Para quienes no conocen Roblox, es una plataforma de videojuegos en línea donde niños y adolescentes pueden crear y compartir experiencias interactivas con otros usuarios . Sin embargo, se han reportado recientemente riesgos vinculados al contacto con desconocidos, la exposición a contenido inapropiado y dinámicas de juego adictivas.

Frente a ese escenario, la Gerencia de Educación Digital, dependiente del Ministerio de Educación, resolvió bloquear preventivamente el acceso a Roblox desde las redes escolares en CABA . El objetivo de las autoridades es evitar situaciones de vulnerabilidad y reforzar la seguridad digital en todos los niveles educativos.

Al respecto, la ministra de esa cartera detalló: “ Las escuelas deben ser espacios seguros también en el mundo digita l. Cuidar a los chicos frente a los riesgos en línea es parte de nuestra tarea educativa cotidiana”.

Roblox en la mira

Roblox es una plataforma de videojuegos en línea desarrollado por Roblox Corporation. El atractivo principal para niños y adolescentes radica en su acceso gratuito, la posibilidad de personalizar avatares, crear mundos propios y participar de una amplia variedad de juegos desarrollados por otros usuarios.

Además, ofrece interacción social mediante chats y entornos compartidos. De acuerdo con datos del segundo trimestre de 2025 de la consultora Sensor Tower, Roblox encabezó el ranking de descargas de juegos online en el país, con más de 800.000 instalaciones entre abril y junio. La mayoría de sus usuarios locales se concentra en el rango de entre 8 y 11 años.

Si bien Roblox es uno de los entornos digitales más populares del mundo, con más de 350 millones de usuarios activos mensuales, su dinámica también presenta riesgos para los menores. Entre los principales, especialistas advierten sobre su elevado poder adictivo, riesgos de grooming y explotación infantil y la exposición a contenidos inapropiados.