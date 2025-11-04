4 de noviembre de 2025 - 21:25

El Gobierno porteño bloqueó el acceso a Roblox en escuelas de su jurisdicción por prevención de riesgos online

La decisión la tomó el Ministerio de Educación de CABA. La medida busca proteger a los estudiantes frente a riesgos de grooming y exposición a contenidos inapropiados.

Bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas de CABA.

Bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas de CABA.

Foto:

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires bloqueó el acceso a la plataforma Roblox desde todas las redes escolares dependientes del sistema educativo porteño. Se trata de una medida preventiva que fue adoptada el pasado viernes 31 de octubre.

Leé además

La UNCuyo distingue a personas que trabajan por la inclusión: cómo postularse y ser parte

La UNCuyo distingue a personas que trabajan por la inclusión: cómo postularse y ser parte

Por Bernarda García Centurión
En Argentina, uno de cada 10 jóvenes de entre 25 y 30 años cuenta con un título universitario.

Educación: el revelador dato sobre cuántos jóvenes acceden a un título universitario

Por Verónica De Vita

La decisión del Gobierno porteño surge luego de que varias familias de una escuela estatal local reportaran un presunto caso de grooming ocurrido fuera del ámbito escolar. El caso encendió las alertas sobre el uso de esta plataforma dentro del entorno educativo.

Para quienes no conocen Roblox, es una plataforma de videojuegos en línea donde niños y adolescentes pueden crear y compartir experiencias interactivas con otros usuarios. Sin embargo, se han reportado recientemente riesgos vinculados al contacto con desconocidos, la exposición a contenido inapropiado y dinámicas de juego adictivas.

Cómo es Roblox, el popular videojuego.
Roblox, el popular videojuego entre niños y adolescentes.

Roblox, el popular videojuego entre niños y adolescentes.

Frente a ese escenario, la Gerencia de Educación Digital, dependiente del Ministerio de Educación, resolvió bloquear preventivamente el acceso a Roblox desde las redes escolares en CABA. El objetivo de las autoridades es evitar situaciones de vulnerabilidad y reforzar la seguridad digital en todos los niveles educativos.

Al respecto, la ministra de esa cartera detalló: “Las escuelas deben ser espacios seguros también en el mundo digital. Cuidar a los chicos frente a los riesgos en línea es parte de nuestra tarea educativa cotidiana”.

Roblox en la mira

Roblox es una plataforma de videojuegos en línea desarrollado por Roblox Corporation. El atractivo principal para niños y adolescentes radica en su acceso gratuito, la posibilidad de personalizar avatares, crear mundos propios y participar de una amplia variedad de juegos desarrollados por otros usuarios.

Además, ofrece interacción social mediante chats y entornos compartidos. De acuerdo con datos del segundo trimestre de 2025 de la consultora Sensor Tower, Roblox encabezó el ranking de descargas de juegos online en el país, con más de 800.000 instalaciones entre abril y junio. La mayoría de sus usuarios locales se concentra en el rango de entre 8 y 11 años.

Si bien Roblox es uno de los entornos digitales más populares del mundo, con más de 350 millones de usuarios activos mensuales, su dinámica también presenta riesgos para los menores. Entre los principales, especialistas advierten sobre su elevado poder adictivo, riesgos de grooming y explotación infantil y la exposición a contenidos inapropiados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Procrear: se amplía el monto máximo de la propiedad a adquirir

Subastarán casas y departamentos vacantes del programa Procrear: cómo participar

Por Redacción Sociedad
Gianni Dante Bettiga fue a estudiar a Rusia y terminó en el frente de batalla en Donetsk

Es argentino, se fue a estudiar a Rusia y terminó por error en la guerra con Ucrania: el pedido de la familia

Por Redacción Sociedad
Corte de 12 horas en Ruta 60 en Maipú

Este miércoles habrá en Maipú un corte total de 12 horas por obras en la Ruta 60: mapa de los desvíos

Por Redacción Sociedad
Proyecto para reformar la secundaria en Mendoza: la intención es, entre otras cosas, mejorar las herramientas de las que se dotan los estudiantes para hacerlos más competitivos para el mercado laboral.

Buscan reformar la escuela secundaria en Mendoza: cuáles son los 4 cambios fundamentales

Por Verónica De Vita