El Gobierno derogó una normativa del kirchnerismo que limitaba las patentes farmacéuticas

La gestión de Javier Milei dio de baja la resolución de 2012 que facilitaba la producción de medicamentos genéricos. Sturzenegger impulsó la medida para "alinear al país con estándares internacionales".

Tras más de una década, el Gobierno nacional firmó este miércoles la derogación de la "resolución conjunta" de 2012. Esta normativa, creada bajo la presidencia de Cristina Kirchner, limitaba la variedad de productos químicos y biotecnológicos que podían ser patentados en el país, algunos del sector se quejaban argumentando que en la práctica permitía a las empresas locales copiar fórmulas extranjeras con mayor libertad.

La medida, adelantada por Clarín, responde a un pedido expreso de los Estados Unidos en el marco del reciente acuerdo de patentes. El cambio lleva la firma de tres áreas estratégicas: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

El impulso de Sturzenegger y el factor Trump La derogación contó con un fuerte empuje del ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger, quien celebró la decisión en sus redes sociales. Según fuentes oficiales, esta es la primera de una serie de modificaciones legales diseñadas para sintonizar con la administración de Donald Trump.

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Además, introduce un esquema llamado transitorio, que en la práctica significa que no será retroactiva: si un medicamento ya se comercializa en el país al día de hoy, el dueño de la patente original no podrá impedir su venta ni reclamar compensaciones económicas por el pasado.