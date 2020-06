El Gobierno cambia de estrategia y sale a testear en los barrios

El “caso 98” en particular y la red de contagios que se sucedieron desde el viernes pasado hasta la fecha -la mayoría tiene nexo con este hombre de 37 años, aunque otros no- llevó a que el panorama en Mendoza dentro del contexto de pandemia variara en la última semana.

Por un lado, el Ejecutivo dio marcha atrás con algunas flexibilizaciones y volvió a restringir algunas reuniones y salidas. Y en cuanto a operativos sanitarios, también hubo un redireccionamiento en la estrategia: en vez de testear sólo los casos sospechosos detectados en la salud pública y privada, se decidió salir más fuerte al territorio, con amplios operativos en los barrios donde hubo contagios o vinculados a casos en los que no se pudo identificar el nexo epidemiológico todavía.

“En unos días vamos a poder saber si Mendoza tiene circulación comunitaria o no. En caso de confirmarse, deberán extremarse las recomendaciones y medidas de aislamiento. Y habría que ver si implica un retroceso más de fase”, insistió ayer la ministra de Salud, Ana María Nadal, al ser consultada sobre la posibilidad de que el coronavirus ya se propague en la provincia sin necesidad de que los nuevos positivos hayan tenido un vínculo estrecho con contagiados anteriores.

A última hora del jueves se confirmaron tres casos nuevos en Mendoza, por lo que esa jornada cerró con 13 positivos desde que se declaró la pandemia.

Uno de ellos fue el empleado de un supermercado de Luján, mientras que el segundo fue un transportista que quedó internado en el hospital Perrupato (San Martín).

A raíz de estos casos, se hizo el hisopado a tres personas que estuvieron en contacto con el empleado del supermercado (uno internado con síntomas), mientras otras tres personas que viven en el barrio del camionero y presentaban síntomas están a la espera de los resultados.

El tercero de los positivos del jueves es una mujer que fue detectada en la unidad centinela de la Clínica de Cuyo, y por este caso fueron aisladas cuatro personas más.

En la calle

En declaraciones a los medios para brindar información sobre los tres casos positivos del jueves, la ministra Nadal se refirió de forma contundente al trabajo en la calle. “Ir a los barrios va a ser permanente. Se está capacitando en este momento a brigadas para la detección temprana”, destacó.

Luego de que se confirmara el “caso 98” en Luzuriaga y se ramificaran los contagios por contactos de este empleado de una bodega, las autoridades sanitarias salieron a la calle para llevar adelante un fuerte operativo en ese distrito de Maipú. Y es que de los 15 casos que se confirmaron entre el viernes 12 y el jueves último, al menos siete fueron por contactos con este hombre. Por eso mismo, esta semana el Ministerio de Salud entrevistó a más de 200 vecinos del distrito maipucino.

Los operativos consisten en tomar la temperatura a los vecinos, entrevistarlos, consultarlos sobre síntomas sospechosos y recordarles adónde dar aviso en caso de evidenciarlos. De forma azarosa -además-, se hacen testeos rápidos a algunos de ellos.

Al igual que se había hecho en Luzuriaga, durante la mañana de ayer se repitió un operativo similar en el barrio 25 de Mayo (Rodeo del Medio), donde vive el transportista que dio positivo el jueves.

Según destacaron desde la cartera de Salud, en este barrio se abordó ayer a 200 personas y se hicieron 98 test rápidos; todos dieron negativos. Entre las personas controladas se detectó a tres vecinos que presentaban sintomatología sospechosa en el momento, por lo que se las sometió a un testeo más especifico y están a la espera de los resultados. Estas son, de hecho, las tres personas aisladas por el caso del camionero.

Si bien el Ejecutivo salió con un operativo similar cuando el alerta estuvo focalizada en el barrio Espejo (Las Heras) y en un camionero -que terminaría por dar negativo en su prueba-, en aquel momento solamente se hicieron diez testeos.

Supermercado cerrado hasta nuevo aviso

La confirmación como positivo del empleado de un supermercado en Luján de Cuyo alteró los ánimos entre sus compañeros de trabajo, principalmente porque luego de que se aislara a tres de ellos, casi 100 empleados solicitaron el mismo procedimiento para ellos. Ante este pedido, la ministra de Salud, Ana María Nadal, destacó que hasta ayer al mediodía se estaban “evaluando metodologías de testeos”.

“Este caso podría llegar a tener vinculación con algún otro de los ya confirmados en Mendoza”, destacó la ministra; aunque no pudo confirmar si se trataría del “caso 98” o de otro. Además, la funcionaria resaltó que el local estará cerrado hasta que se sepa que no hay más personas con sintomatología. Nadal también intentó llevar tranquilidad a quienes concurrieron al supermercado durante los últimos días. “Para el contagio se necesita un contacto estrecho durante al menos 15 minutos. Además, en el lugar ha habido 1,5 metros de distanciamiento ya que están los mostradores entre los empleados y los clientes. No necesariamente por haber ido al supermercado una persona se contagia”, destacó. E indicó que en Mendoza hay más de 80 testeos realizados que esperan sus resultados.