El especialista y ex ministro de Educación Mariano Narodowski elogió a Mendoza por “descolapsar el sistema”

En Mendoza se está desarrollando el Congreso Internacional de Alfabetización, hacia trayectorias reales, que reúne a múltiples académicos, ministros y ex ministros de educación de Latinoamérica para analizar las experiencias sobre la enseñanza de la escritura, la lectura y la nominalización de las trayectorias educativas, como es el Sistema de Gestión Mendoza.

Uno de los expertos en educación convocado para presentar un estudio sobre la Profesionalización de la Carrera Docente es el pedagogo Mariano Narodowski. En diálogo con Los Andes, el ex ministro de educación durante el gobierno de Mauricio Macri, en su gestión en la Ciudad de Buenos Aires hizo un duro diagnóstico del contexto actual: “En la Argentina estamos en una situación de fracaso escolar masivo, esa es la triste realidad. Esto significa que tenemos chicos de 10 y de 11 años que no leen de corrido y que por ende no entienden lo que están leyendo y tienen muy bajo nivel en matemáticas”.

“En las pruebas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (2019) Argentina al país que más se parece es al Salvador en sus resultados. Estamos hablando de un país muy pobre, que vive en guerras civiles hace 40 años y de las remesas de sus habitantes que manda Estados Unidos, es penoso para nuestro país”.

El investigador que este viernes liderará el Simposio con referentes de la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente, aseguró que una de las facetas de este programa pone al directivo en el eje de la escena.

“Una de las facetas es evaluar cómo se elige el equipo directivo, cómo se les paga, cuáles son sus incentivos. Los temas en educación son siempre incómodos pero hay que afrontarlos. La legislación docente en Argentina es de 1956, que es el Estatuto del Docente que fue impuesto por una dictadura militar, después se modificó 1957″, explicó. Y aclaró:” En su momento pudo haber sido bueno pero hoy claramente tiene algunos problemas, entre ellos, que los directivos muchas veces no tienen el poder, no todos los recursos para tomar decisiones y poder hacer lo mejor para sus docentes y sus alumnos”.

En el Le Parc mientras se realizaban las distintas charlas y capacitaciones, organizadas por la Dirección General de Escuelas (DGE), el pedagogo hizo una síntesis de su propuesta que será el centro del Simposio, que se hará en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, dirigido a los directivos de escuelas.

En ese sentido, observó que se da un fenómeno extraño en la Argentina porque la Ley de Educación nacional en su artículo 69 dice que tiene que haber una carrera para los docentes que quieren llegar a ser directivos y para los que quieren seguir en el aula. Así los mejores docentes se quedan dando clases y por otro lado los que quieren liderar las escuelas”.

Para el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, la norma no se está cumpliendo como debería. “Es una Ley multipartidaria del 2006, casi por unanimidad enviada por Néstor Kirchner y mi propuesta es que se aplique para que no haga falta dejar el aula para ganar un poco más de dinero”.

La experiencia de Mendoza

El ex ministro de Educación que acompañó a Macri en la Jefatura de Gobierno Porteño elogió la política educativa de algunas provincias como Mendoza que hacen un seguimiento de la trayectoria de los alumnos a través del GEM.

“Hay ministros de Educación que realmente están pensando en cambiar y en descolapsar la educación, Entre Ríos -que es una provincia kirchnerista- Córdoba, menciono todo esto porque no es por la grieta, aquí en Mendoza que es radical y en la Ciudad de Buenos Aires que es el Pro, que están haciendo reformas muy interesantes. Acá en Mendoza tanto Jaime Correas como José Thomas están haciendo experiencias muy interesantes”, consideró.

Y destacó que estas experiencias saltan la grieta. “Estas reformas, más allá de las diferencias políticas, están utilizando herramientas como el Censo de Fluidez Lectora, porque pueden pensar la educación y capacidad para salir del colapso educativo para que los chicos empiecen a aprender un poco más”.

Más allá de su tesis, la que desarrolla en el libro del 2018, “El colapso de la Educación” destacó la tradición en educación que tiene Argentina.

“Estamos regalando las joyas de la abuela, porque estamos perdiendo la tradición en educación. Sin embargo, comparados con otros países tenemos experiencia y si bien podemos aplicar otros modelos a nivel internacional, sabemos que tenemos nuestras particularidades pero al mismo tiempo hay propuestas que funcionan como el sistema nominal del GEM que tiene Mendoza y hay pocas personas que lo tienen tan desarrollado que es muy positiva para el sistema y para los profes”, opinó.

Y concluyó: “Los números no lo son todo. Es un aporte muy importante. El educador le pone una presencia humana a los números, que es lo que no hacen los economistas y se complementa muy bien como Santa Fe, Córdoba, Mendoza y ahora también lo está haciendo el gobierno nacional. A pesar de las diferencias políticas que pueda tener, hay que destacar lo que está haciendo bien”.