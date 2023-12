El drama de Paola: se incendió su casa y perdió los ahorros para el tratamiento de su hija enferma

Guadalupe Martínez vive en La Estanzuela, nació prematura y con numerosos problemas de salud, entre ellos una dificultad en la vista.

Este sábado iba a ser intervenida en el Hospital Garrahan pero todos los ahorros de la familia quedaron bajo fuego cuando un cortocircuito provocó un incendio y destruyó gran parte de su casa.

“Nos reprogramaron el turno, que será a fin de enero, y apelamos a la solidaridad de los mendocinos. Nos pasaron muchas cosas desde que nació Guada y pudimos sobrellevarlas, con esto será igual”, dijo Paola Giorgi, su mamá.

“No me queda otra opción que recurrir a los medios. Necesitamos ayuda. Estamos durmiendo en el piso. La casa está destruida y no solamente tenemos que viajar sino dejar los recursos para que nuestros otros hijos se queden en Mendoza”, indicó Paola, en diálogo con Los Andes.

“Todo esto es triste pero sigo apostando a salvarle la vista a Guada y mejorar su calidad de vida. Agradezco que hayamos salido ilesos de este desastre. En un abrir y cerrar de ojos el fuego me llevó todo pero estamos vivos”, sostuvo.

Guadalupe “Lupita” Martínez llegó al mundo hace tres años con todos los diagnósticos habidos y por haber. Prematura, padece displasia en la cadera, estrabismo bilateral grave y sufrió siete paros cardiorespiratorios desde su nacimiento.

Con campañas, rifas y bingos la familia pudo sortear cada viaje a Buenos Aires.

“Todo sea por Guada, que fue logrando enfrentar obstáculos muy fuertes. Pasó muchísimas veces por el quirófano y demostró siempre ganas de salir adelante. Ha perdido gran parte de su vista y la cirugía es imprescindible”, comentó.

Si bien la obra social cubre las cirugías, Paola necesita ayuda para solventarse ya que se avecinan días que requerirán hospedaje, traslados, comida.

“Necesitamos salvarle lo que le queda de su vista. Como padres estamos atentos a hacer lo que sea. Ella ha soportado mucho y estamos seguros que saldrá nuevamente adelante, pero necesitamos ayuda”, reclamó Paola.

Contó también que su hija padece un retraso madurativo y que en apariencia parece un bebé. “Pesa menos de 10 kilos y está en silla de ruedas. No come nada por boca y no habla. Nosotros queremos mejorar su calidad y estamos dispuestos a todo. También por su displasia broncopulmonar depende de oxígeno para vivir”, relató la mamá, para recordar que al nacer la beba pesó medio kilogramo.

Cómo ayudar

El alias para ayudar es Guadamartinez2020. Teléfono 2617503489. Manzana 39, casa 21, barrio La Estanzuela.