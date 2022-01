El Casino de Mendoza cargó contra el gremio y afirmó que la ventilación funciona correctamente

Luego de la resolución de la Primera Cámara del Trabajo emitida ayer, desde el Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza aclararon que sólo se le pidió un informe respecto al correcto funcionamiento del sistema de ventilación, extracción y refrigeración de aire de la sala de juegos tradicionales de la sede central y apuntaron contra el gremio y sus reclamos, los que calificaron de falaces y erróneos.

El reclamo de los trabajadores del tradicional casino empezó el pasado 21 de diciembre en el sector de juegos tradicionales, donde afirmaron no contar con un sistema adecuado de ventilación, refrigeración ni extracción de aire. Luego establecieron medidas de fuerza durante 12 días y finalmente la Asociación Sindical Unión Personal de Juegos y Casinos de Mendoza presentó una acción preventiva al daño argumentando que se ponía en riesgo la salud de los empleados del sector al exponerlos a posibles contagios de Covid y a un agobiante calor.

“Se ha otorgado un plazo de tres días para acreditar el correcto funcionamiento, plazo en el que el Instituto acreditará debidamente las constantes acciones y medidas de mantenimiento ya realizadas lo que hace que el sistema de aires funcione correctamente”, señaló el organismo provincial en un comunicado.

“Lamentablemente la medida ha sido resuelta inaudita parte, no habiéndose dado vista al Instituto Provincial de Juegos y Casinos, quien no ha podido ofrecer la prueba en las actuaciones y lamentablemente no ha podido dar oportuna, completa y actualizada información al juzgado en cuestión”, agrega el escrito.

Según se anunció, en el plazo otorgado el Instituto brindará la información y documentación respaldatoria “que acreditan un correcto funcionamiento del sistema de ventilación, extracción y refrigeración de aire no sólo respecto a la Sala de Juegos Tradicionales sino también respecto a las Salas de Máquinas Tragamonedas. En este sentido, a diferencia de lo que expresa el gremio UPJCM, los equipos del sistema de ventilación sí se encuentran funcionando”.

“El Instituto cumple con las normativas laborales y las condiciones de trabajo del personal, tal es así que esto es una medida gremial adoptada únicamente por parte del personal de Juegos Tradicionales que se nuclea y pertenece al gremio UPJCM. El resto del personal de las otras áreas del Instituto ha cumplido con sus obligaciones laborales y prestan el servicio de forma habitual porque las condiciones de trabajo son seguras y adecuadas, acreditando así que lo solicitado por el gremio UPJCM es falaz y erróneo”, añade el escrito.