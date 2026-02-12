12 de febrero de 2026 - 14:12

"El barrio Pelopincho": furor en TikTok por una calle de Guaymallén con piletas en la vereda

Un video viral mostró las calles de un barrio con las piletas de lona y desató una ola de comentarios a favor y en contra de la ocupación del espacio público.

El barrio Pelopincho: furor en TikTok por una calle de Guaymallén llena de piletas en la vereda.

"El barrio Pelopincho": furor en TikTok por una calle de Guaymallén llena de piletas en la vereda.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El ingenio mendocino para enfrentar el calor se volvió viral en TikTok. Un usuario compartió un video que registró mientras recorría las calles de lo que sería el distrito de Jesús Nazareno, en Guaymallén, y se encontró con una postal que lo sorprendió: piletas de lona armadas directamente sobre la vereda y la vía pública.

Leé además

Colectivo perdió dos ruedas en el Acceso Sur

Un colectivo perdió dos ruedas y quedó en medio del Acceso Sur

Por Redacción Policiales
Operativo con drones permitió frenar faena ilegal de caballos en Guaymallén.

Operativo con drones frenó una faena ilegal de caballos en Guaymallén: más de 1.800 kilos de carne incautada

Por Redacción Policiales

En el clip, que ya supera las 200 mil visualizaciones, se escucha al internauta @pabloroldan6475 relatar su asombro a medida que avanza. "Mirá papi, ¿qué tal, ah? La pileta en el medio de la vereda, no estamos ni ahí en Mendoza", comenta al ver la primera estructura.

Sin embargo, la sorpresa fue mayor al doblar en una esquina y encontrar dos piletas, una al lado de la otra, ocupando el borde de la calle. "Noo, mirá, te morís. Los 'poco patio'. ¿Qué tal, Pascual?", bromeó el autor del video.

Opiniones divididas por las piletas en la vereda

La publicación se llenó rápidamente de comentarios divididos entre quienes celebran la iniciativa y quienes exigen la intervención municipal.

"Es el barrio Pelopincho", "El que puede, puede! No sean malos, piensen en los niños", "Qué bueno que nadie te joda, acá en mi barrio le molesta hasta las sombras. ‍Felicito a ese barrio, gente de bien", "La pile en la vereda en Mendoza es cultural... al mendocino no le molesta", comentaron algunos usuarios.

Sin embargo, hubo otros que se manifestaron en contra de colocar las piletas en la vía pública: "Yo directamente aviso al municipio con fotos", "Después uno se los lleva por delante y vos tenés la culpa", "Falta de respeto, hay que denunciarlo".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

guaymallen: volco un auto en el acceso sur y complico el transito

Guaymallén: volcó un auto en el Acceso Sur y complicó el tránsito

Por Redacción Policiales
La moto secuestrada a los delincuentes que le dispararon a Nelson Del Re. | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Con muletas y pierna enyesada, le disparó al comprador de una moto: lo habían pactado por Marketplace

Por Redacción Policiales
Volcó una camioneta con siete personas a bordo en Guaymallén

Volcó una camioneta con siete personas a bordo en Guaymallén

Por Redacción Policiales
La moto secuestrada a los delincuentes que le dispararon a Nelson Del Re. | Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Lo balearon cuando iba a comprar una moto en Guaymallén: sigue grave con pronóstico reservado

Por Redacción Policiales