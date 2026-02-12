"El barrio Pelopincho": furor en TikTok por una calle de Guaymallén con piletas en la vereda

Un video viral mostró las calles de un barrio con las piletas de lona y desató una ola de comentarios a favor y en contra de la ocupación del espacio público.

"El barrio Pelopincho": furor en TikTok por una calle de Guaymallén llena de piletas en la vereda.

El ingenio mendocino para enfrentar el calor se volvió viral en TikTok. Un usuario compartió un video que registró mientras recorría las calles de lo que sería el distrito de Jesús Nazareno, en Guaymallén, y se encontró con una postal que lo sorprendió: piletas de lona armadas directamente sobre la vereda y la vía pública.

En el clip, que ya supera las 200 mil visualizaciones, se escucha al internauta @pabloroldan6475 relatar su asombro a medida que avanza. "Mirá papi, ¿qué tal, ah? La pileta en el medio de la vereda, no estamos ni ahí en Mendoza", comenta al ver la primera estructura.

Sin embargo, la sorpresa fue mayor al doblar en una esquina y encontrar dos piletas, una al lado de la otra, ocupando el borde de la calle. "Noo, mirá, te morís. Los 'poco patio'. ¿Qué tal, Pascual?", bromeó el autor del video.

Embed @pabloroldan6475 sonido original - pablo Opiniones divididas por las piletas en la vereda La publicación se llenó rápidamente de comentarios divididos entre quienes celebran la iniciativa y quienes exigen la intervención municipal.

"Es el barrio Pelopincho", "El que puede, puede! No sean malos, piensen en los niños", "Qué bueno que nadie te joda, acá en mi barrio le molesta hasta las sombras. ‍Felicito a ese barrio, gente de bien", "La pile en la vereda en Mendoza es cultural... al mendocino no le molesta", comentaron algunos usuarios.

Sin embargo, hubo otros que se manifestaron en contra de colocar las piletas en la vía pública: "Yo directamente aviso al municipio con fotos", "Después uno se los lleva por delante y vos tenés la culpa", "Falta de respeto, hay que denunciarlo".