El apacible pueblito de Brasil con lagunas cristalinas: un lugar relajante de dunas blancas y cielos despejados

En el norte de Brasil,Barreirinhas se destaca como la puerta de entrada al Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, un destino de lagunas cristalinas, dunas blancas y cielos despejados todo el año. Este rincón natural invita a la calma, ideal para quienes buscan desconectarse del ruido urbano y reencontrarse con la naturaleza.
En Barreirinhas, las lluvias forman lagunas temporarias entre dunas, creando paisajes que parecen de otro planeta.
Entre las más famosas están Lagoa Azul y Lagoa Bonita, donde el agua se mantiene cálida y transparente durante gran parte del año.
Los visitantes pueden recorrerlas en vehículos 4x4, hacer caminatas guiadas o disfrutar de un baño relajante mientras cae el sol, uno de los momentos más fotogénicos del parque.
Cómo llegar a Barreirinhas y cuándo ir
El acceso más común es desde São Luís, capital del estado de Maranhão, a unos 260 km. Desde allí salen vans y transfers turísticos que tardan aproximadamente cuatro horas.
La mejor época para visitarlo es entre junio y septiembre, cuando las lagunas alcanzan su máximo nivel de agua y el cielo se mantiene totalmente despejado. En otros meses, el paisaje se vuelve más desértico, pero igual de impactante.
Alojamientos y experiencias imperdibles
El pueblo ofrece pousadas familiares, hoteles boutique y hostales económicos. Muchos turistas combinan Barreirinhas con los pueblos vecinos de Atins y Santo Amaro, donde las dunas se mezclan con el mar y se practica kitesurf.
Los paseos en lancha por el río Preguiças son otro clásico: atraviesan palmerales, manglares y pequeñas aldeas pesqueras hasta llegar al Faro de Mandacaru, con una de las vistas más amplias del nordeste brasileño.
Checklist para tu viaje
Época ideal: junio a septiembre.
Acceso: desde São Luís, 4 horas en transfer.
Actividades: lagunas, dunas, kitesurf y paseos en lancha.
Alojamiento: pousadas y hoteles con vista al río.
En 2025, Barreirinhas se consolida como uno de los destinos más elegidos por viajeros que buscan descanso real y belleza natural, lejos de los circuitos masivos del turismo brasileño.