El apacible pueblito de Brasil con lagunas cristalinas: un lugar relajante de dunas blancas y cielos despejados

En el norte de Brasil , Barreirinhas se destaca como la puerta de entrada al Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses , un destino de lagunas cristalinas , dunas blancas y cielos despejados todo el año. Este rincón natural invita a la calma, ideal para quienes buscan desconectarse del ruido urbano y reencontrarse con la naturaleza.

En Barreirinhas , las lluvias forman lagunas temporarias entre dunas, creando paisajes que parecen de otro planeta.

Entre las más famosas están Lagoa Azul y Lagoa Bonita , donde el agua se mantiene cálida y transparente durante gran parte del año.

Los visitantes pueden recorrerlas en vehículos 4x4 , hacer caminatas guiadas o disfrutar de un baño relajante mientras cae el sol, uno de los momentos más fotogénicos del parque.

El acceso más común es desde São Luís , capital del estado de Maranhão, a unos 260 km. Desde allí salen vans y transfers turísticos que tardan aproximadamente cuatro horas .

La mejor época para visitarlo es entre junio y septiembre, cuando las lagunas alcanzan su máximo nivel de agua y el cielo se mantiene totalmente despejado. En otros meses, el paisaje se vuelve más desértico, pero igual de impactante.

Alojamientos y experiencias imperdibles

El pueblo ofrece pousadas familiares, hoteles boutique y hostales económicos. Muchos turistas combinan Barreirinhas con los pueblos vecinos de Atins y Santo Amaro, donde las dunas se mezclan con el mar y se practica kitesurf.

Los paseos en lancha por el río Preguiças son otro clásico: atraviesan palmerales, manglares y pequeñas aldeas pesqueras hasta llegar al Faro de Mandacaru, con una de las vistas más amplias del nordeste brasileño.

Checklist para tu viaje

Época ideal: junio a septiembre.

Acceso: desde São Luís, 4 horas en transfer.

Actividades: lagunas, dunas, kitesurf y paseos en lancha.

Alojamiento: pousadas y hoteles con vista al río.

En 2025, Barreirinhas se consolida como uno de los destinos más elegidos por viajeros que buscan descanso real y belleza natural, lejos de los circuitos masivos del turismo brasileño.