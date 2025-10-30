30 de octubre de 2025 - 11:25

El apacible pueblito de Brasil con lagunas cristalinas: un lugar relajante de dunas blancas y cielos despejados

Un lugar escondido en el nordeste de Brasil combina paisajes soñados y tranquilidad total. Descubrí por qué se volvió uno de los destinos más buscados.

El apacible pueblito de Brasil con lagunas cristalinas un lugar relajante de dunas blancas y cielos despejados (1)
Los Andes | Ramiro Viñas
Por Ramiro Viñas

En el norte de Brasil, Barreirinhas se destaca como la puerta de entrada al Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, un destino de lagunas cristalinas, dunas blancas y cielos despejados todo el año. Este rincón natural invita a la calma, ideal para quienes buscan desconectarse del ruido urbano y reencontrarse con la naturaleza.

Leé además

el bohemio pueblito de brasil con bares frente al mar: un lugar vibrante de musica, surf y puestas de sol

El bohemio pueblito de Brasil con bares frente al mar: un lugar vibrante de música, surf y puestas de sol

Por Andrés Aguilera
el exuberante pueblito de brasil con vegetacion tropical: un lugar paradisiaco de senderos, mar y selva

El exuberante pueblito de Brasil con vegetación tropical: un lugar paradisíaco de senderos, mar y selva

Por Ramiro Viñas

Lagunas turquesas y arena blanca infinita

En Barreirinhas, las lluvias forman lagunas temporarias entre dunas, creando paisajes que parecen de otro planeta.

El apacible pueblito de Brasil con lagunas cristalinas un lugar relajante de dunas blancas y cielos despejados (4)

Entre las más famosas están Lagoa Azul y Lagoa Bonita, donde el agua se mantiene cálida y transparente durante gran parte del año.

Los visitantes pueden recorrerlas en vehículos 4x4, hacer caminatas guiadas o disfrutar de un baño relajante mientras cae el sol, uno de los momentos más fotogénicos del parque.

Cómo llegar a Barreirinhas y cuándo ir

El acceso más común es desde São Luís, capital del estado de Maranhão, a unos 260 km. Desde allí salen vans y transfers turísticos que tardan aproximadamente cuatro horas.

El apacible pueblito de Brasil con lagunas cristalinas un lugar relajante de dunas blancas y cielos despejados (2)

La mejor época para visitarlo es entre junio y septiembre, cuando las lagunas alcanzan su máximo nivel de agua y el cielo se mantiene totalmente despejado. En otros meses, el paisaje se vuelve más desértico, pero igual de impactante.

Alojamientos y experiencias imperdibles

El pueblo ofrece pousadas familiares, hoteles boutique y hostales económicos. Muchos turistas combinan Barreirinhas con los pueblos vecinos de Atins y Santo Amaro, donde las dunas se mezclan con el mar y se practica kitesurf.

El apacible pueblito de Brasil con lagunas cristalinas un lugar relajante de dunas blancas y cielos despejados (3)

Los paseos en lancha por el río Preguiças son otro clásico: atraviesan palmerales, manglares y pequeñas aldeas pesqueras hasta llegar al Faro de Mandacaru, con una de las vistas más amplias del nordeste brasileño.

Checklist para tu viaje

  • Época ideal: junio a septiembre.

  • Acceso: desde São Luís, 4 horas en transfer.

  • Actividades: lagunas, dunas, kitesurf y paseos en lancha.

  • Alojamiento: pousadas y hoteles con vista al río.

En 2025, Barreirinhas se consolida como uno de los destinos más elegidos por viajeros que buscan descanso real y belleza natural, lejos de los circuitos masivos del turismo brasileño.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Patricia Bullrich cuestionó la política contra el narcotráfico en Brasil.

Patricia Bullrich sobre la "alerta máxima" en Argentina: en Brasil "perdieron el control territorial"

Por Redacción Política
Cuerpos tendidos en Río de Janeiro, Brasil.

"Fue un exterminio": el relato de familiares y de una médica sobre el violento escenario en la favela de Penha

Por Redacción
El sargento brasileño logró enviarle un último mensaje a su esposa antes de morir

El último mensaje de un sargento brasileño a su esposa antes de morir en la operación contra el narco

Por Redacción Mundo
Los vecinos del complejo de favelas Penha, en Río de Janeiro, hallaron más de 50 cuerpos un día después del operativo policial más mortífero registrado en la historia de la ciudad.

Horror en Río de Janeiro: ya son más de 130 personas muertas encontradas en las favelas

Por Redacción Mundo