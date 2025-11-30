Entre 2018 y 2019, el entonces fiscal Hernán Simó tenía un rumbo medianamente encaminado y definido en el ambiente judicial de Mendoza . En octubre de 2018 había comenzado a desempeñarse como fiscal sustituto -a la espera del acuerdo del Senado de Mendoza-, mientras que en noviembre de 2019 se aprobó su pliego. Su fuero fue el civil.

A seis años de ese momento -que, oportunamente, fue un hito importante en su vida laboral-, actualmente Simó se encuentra en una etapa completamente distinta de su vida. Porque renunció a su cargo como fiscal y actualmente está trabajando como abogado con un estudio de California , y viaja eventualmente para reuniones de negocios. Pero, además, divide su vida entre el derecho y su otra pasión, el arte .

Porque, además de ser un prestigioso y reconocido abogado en Estados Unidos, Hernán Simó es profesor de piano. Y también artista digital .

El abogado que renunció a ser fiscal para trabajar con un estudio de California y brillar con su arte

"Para mis obras trabajo con herramientas digitales como Canva o Photoshop. No sé pintar y nunca supe ni dibujar, pero las herramientas de arte digital me han permitido expresarme ", cuenta Hernán a Los Andes, y aclara que esa faceta artística de su parte va en paralelo y en simultáneo a sus piezas musicales, donde también se destaca ya que cuenta con algunas obras en piano registradas y está próximo a sacar un disco.

" Conjugar mi vida de abogado y artista no ha sido fácil ; ha requerido muchísimos sacrificios, como estudiar y trabajar todo el día desde muy temprano, incluyendo sábados y domingos y mientras la mayoría de la gente descansa o disfruta. Pero a la larga ha valido la pena y resultado muy gratificante en ambas facetas ", destaca el nacido en Godoy Cruz de 36 años.

De fiscal a abogado en Mendoza y Estados Unidos

En diciembre de 2013, Hernán Simó se recibió de abogado en la UNCuyo. Desde entonces, Simó dedicó su vida profesional al derecho y estudio de las leyes, algo que le había apasionado desde siempre.

Tas hacer carrera en la Justicia mendocina, en 2018 comenzó a desempeñarse como fiscal adjunto, mientras que a fines de 2019 fue designado definitivamente en su cargo.

Gentileza

"Era fiscal civil de la primera circunscripción. La función de quienes están en ese sitio es defender el interés público en juicios que no tienen que ver con lo penal, y yo lo hacía en primera instancia", describe Hernán a Los Andes.

Allí se desempeñó Simó hasta el 6 de diciembre de 2023, cuando fue publicado el decreto donde se aceptaba la renuncia que él mismo había presentado. No se trata de un procedimiento habitual dentro del Ministerio Público Fiscal, a decir verdad. Pero Simó tenía bien en claro que sus días como fiscal habían terminado.

“Disfrutaba de ser fiscal, no voy a mentirte. Pero, a su vez, siempre tuve la avidez de seguir estudiando, aprendiendo y creciendo. Y me di cuenta de que estaba en un momento ideal para ir por más", rememora el mendocino.

Bilingüe desde que iba al colegio, Simó había completado por entonces -todavía siendo fiscal- un Máster en Administración de Empresas. Además, en 2020 se presentó ante sus ojos la posibilidad de realizar un nuevo máster, ahora en Leyes y en Ohio,

Gentileza

"A raíz de la pandemia, habilitaron la posibilidad de hacer el máster online, por lo que lo empecé en 2020 y lo terminé en 2022. Para la graduación viajé a la Universidad Dayton School of Law (Estados Unidos) y el master te orientaba para rendir el examen y obtener la matrícula de abogado en California o Washington", describe Simó.

Y, aunque al principio no era algo que lo desvelara, comenzó a prepararse para tener esa propuesta siempre a mano.

Su trabajo como abogado en California

En julio 2023, Hernán Simó rindió y en noviembre de ese mismo año le confirmaron que había accedido a la matrícula para poder trabajar en y para California. En ese mismo momento, además, surgió posibilidad de empezar a trabajar con un estudio de Newport Beach. Todo ello terminó de precipitar su idea de renunciar como fiscal en Mendoza.

Desde entonces Simó comenzó a trabajar en remoto para este estudio de California (aunque se quedó en Argentina), y mantiene hasta la fecha esta modalidad. Sus cimientos están en Argentina, aunque viaja a Estados Unidos para reuniones de trabajo.

Una audiencia virtual puede durar entre 30 minutos y siete horas y sus especializaciones son casos referidos a daños y perjuicios, sucesiones, fideicomisos, casos laborales y de familia. En una semana puede llegar a tener entre 7 y 12 audiencias.

Gentileza

"Mi trabajo con el estudio de California me encuentra en el puesto de abogado senior gerente, a cargo de casos civiles. Lo que tiene California de bueno es que existe una política que promueve que todo se realice de manera remota, para evitar congestión de tráfico y priorizar el cuidado ecológico. Es algo que quedó de la pandemia; todo se hace de forma remota, excepto el juicio que presencial y donde participa alguno de los abogados que están allá.

De hecho, un informe reciente difundido por la sala de noticias de la Corte de California deja en evidencia la forma en que los procedimientos remotos en ese estado han mejorado la participación ante los tribunales, además de favorecer el acceso a la justicia,

"Estadísticamente hablando, más del 95% de los casos se arreglan antes de llegar a juicio. De hecho, en los dos años que llevo trabajando con en el estudio de California hemos tenido solamente un solo juicio", ejemplifica.

Además de esta función para el estudio de abogados en Estados Unidos (para la que cuenta con una matrícula reglamentaria), Simó está trabajando junto al abogado mendocino Eduardo Pérez Guerrero (radicado en Miami) haciendo las gestiones legales para quienes estén en Mendoza y tengan intenciones de tramitar la visa para migrar a Estados Unidos.

Entre el 19 y el 20 de noviembre, Simó estuvo en San Francisco (Estados Unidos) para dar una conferencia presencial en el Congreso de LexTalk World. Allí se abordaron temas de innovación en el ámbito legal, así como otros que están en auge, como IA y la propiedad intelectual y etc. La conferencia del abogado mendocino se enfocó en las herramientas para superar los desafíos para los abogados nativos en IA.

Además, recibió uno de los premios del evento como abogado del año 2025.

Gentileza

El arte, su otra pasión

Hernán Simó lleva a la abogacía tomada de una de sus manos. Pero, con la otra, se mantiene sujeto a su otra pasión: el arte. Es algo que lo acompaña desde su infancia y adolescencia, cuando salió del Colegio Universitario del Aconcagua y el test de orientación vocacional arrojó 95% de inclinación de sus intereses para una carrera vinculada la música.

"Siempre me gustó la música. Empecé con la guitarra a los 10 años y seguí con piano. Si te tengo que ser honesto, estaría todo el día con la música. Pero de chico no me animé a inclinarme por algo referido a ello, creo que más por lo económico", cuenta Hernán.

Con 18 años ingresó en el conservatorio de música Gutiérrez del Barrio, y en 2019 -con 30 años- se recibió de profesor de piano. Como docente dedicó muy poco tiempo, aunque tiene algunos trabajos y está próximo a sacar su propio disco de piano junto a Pérez Guerrero y la agencia Forever Talents.

Gentileza

Por fuera de la música, a fines de 2024 Hernán Simó lanzó su propio proyecto de arte digital. Algunas de sus obras pueden verse en Instagram en el Instagram (@hernansimo.digitalart), donde cuenta con más de 16.000 seguidores

"He expuesto dos veces en Buenos Aires con mis trabajos, y ahora me invitaron a exponer en el Festival Internacional de Arte de Qatar, del 7 al 12 de diciembre de 2025. Me han invitado como exponente del arte argentino y para mí es un orgullo poder ir al lugar donde brilló Messi", resume Hernán, quien también expondrá sus trabajos en Miami, en Grecia y en Mónaco.

Además, junto a su hermana -Mariela Simó- ya tienen listo el programa audiovisual “Arte en contraste” y están a la espera de su estreno en plataformas. El piloto fue grabado en el Hotel Potrerillos.

"El programa es para el portal 'Al ritmo de Miami', y mientras mi hermana se detiene en el arte tradicional, yo lo voy a hacer en arte digital", cierra.