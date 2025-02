El abogado perdido en el cerro El Plata planea contarles su odisea a medios especializados

No deberá reintegrar los gastos

Fernando Reto no deberá afrontar ningún reintegro por los gastos del operativo de rescate. No hay ley que lo establezca y, además, se supone que su pérdida fue accidental y no buscada, por lo no hay dolo en esa acción.

Reto ya declaró ante la fiscal de Hmicidios Claudia Ríos, quien solo puede incorporar la declaración a la causa abierta por desaparición y cerrar y archivar el expediente.

Un error, muchos aciertos

Reto equivocó el camino de bajada de la cumbre del cerro El Plata. “Empiezo a bajar y no veo a nadie, ninguna ruta, ningún camino, ninguna huella, nada”, recordó.

Esto se puede deber a la falta de oxígeno en el cerebro, ya que la cumbre está a poco más de 5.900 metros.

A esa altura aparece la hipoxia (falta de oxígeno). A grandes altitudes, la presión de oxígeno es menor, lo que reduce la oxigenación del cerebro y puede causar confusión, dificultad para concentrarse y disminución del juicio.

Además, el esfuerzo físico en altura es mayor y la combinación de cansancio, frío y falta de energía puede llevar a decisiones impulsivas o erróneas.

También el frío intenso puede afectar la motricidad fina y la claridad mental, dificultando la toma de decisiones.

Otro efecto puede ser la deshidratación. La pérdida de líquidos por la respiración acelerada y la menor sensación de sed pueden provocar deshidratación, afectando el rendimiento mental.

También puede aparecer el Mal Agudo de Montaña (MAM), cuyos síntomas son el dolor de cabeza, mareos y náuseas y pueden hacer que un andinista subestime los riesgos o sobrestime sus capacidades.

Además, el efecto de la altitud produce una modificación en la percepción del riesgo. La euforia o la negación de síntomas pueden llevar a ignorar señales de peligro, como mal clima o signos de agotamiento.

Pero esa equivocación en la ruta de descenso es el único error. Posiblemente, una vez que Fernando Reto fue bajando y su cerebro se oxigenó mejor a menor altura, comenzó a tomar decisiones acertadas.

“Empecé a comer solo lo justo, a tomar mucha agua, a seguir el cauce del río (Río Blanco II) y no separarme de él, a dormir de noche y caminar durante todo el día”.

La historia, esta vez, terminó bien.