Ego te absolvo

A un par de meses de alcanzar la octava década de vida, que te llamen de un diario mendocino en el que trabajé hace más de 40 años es, al menos, sorprendente. Mas, el que llama es un colega y, por encima de todo, un amigo. No hay forma de soslayarlo. Avanti, sempre avanti. La propuesta es requerir mi opinión sobre el periodismo de entonces (esa es la parte sencilla) vs. (y acá empieza a complicarse) los tiempos modernos. En el viejo oficio. Cuánto más sencillo hubiera sido desmenuzar la vieja película de Chaplin.

Sin poder precisar el instante, algo se modificó. Y no hablo del formato sobre el papel o los nuevos modos de anoticiar a los lectores. De golpe y a veces a porrazos, se convirtieron en clientes. Para conseguirlos, todo servía. Lo que fuera sana y hasta divertida competencia entre medios (y sus escribas) pasó a ser una lucha, al margen de la Convención de Ginebra. Todo era útil si servía para primerear al contrario. Y esto, con todo el color gris que lo empaña, no fue lo peor. Sin poder precisar el instante, algo se modificó. Y no hablo del formato sobre el papel o los nuevos modos de anoticiar a los lectores. De golpe y a veces a porrazos, se convirtieron en clientes. Para conseguirlos, todo servía. Lo que fuera sana y hasta divertida competencia entre medios (y sus escribas) pasó a ser una lucha, al margen de la Convención de Ginebra. Todo era útil si servía para primerear al contrario. Y esto, con todo el color gris que lo empaña, no fue lo peor.