Eficiencia energética: así son las casas bioclimáticas que se estrenan en Mendoza

Se trata de una estrategia de viviendas sustentables pionera en el país, adaptadas al entorno y cuyo desempeño será evaluado por el Conicet.

En Junín se entregaron 16 viviendas del barrio Aguaribay, un proyecto innovador que apunta a la eficiencia energética y desarrollado en el marco del Proyecto GEF – Eficiencia Energética y Energías Renovables en la Vivienda Social Argentina, con financiamiento inicial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Se trata de casas bioclimáticas que incorporan energías renovables y criterios de eficiencia energética, lo que convierte a Mendoza en una de las provincias pioneras en completar esta experiencia piloto. En un acto cargado de emoción, los adjudicatarios recibieron las llaves y carpetas de sus nuevos hogares.

Viviendas En Junín se entregaron 16 viviendas del barrio Aguaribay, un proyecto innovador de viviendas bioclimáticas El gobernador, Alfredo Cornejo, destacó el carácter sustentable de estas unidades. “Estas viviendas no sólo cumplen el objetivo de darle techo a una familia, sino que además son un modelo de lo que queremos para el futuro: hogares más eficientes, que cuiden la energía, el ambiente y también el bolsillo de los mendocinos”, remarcó.

Casas sustentables Acompañaron al mandatario el intendente de Junín, Mario Abed; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui; el presidente del IPV, Gustavo Cantero; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; además de autoridades provinciales, municipales y las familias beneficiarias.

Viviendas En Junín se entregaron 16 viviendas del barrio Aguaribay, un proyecto innovador de viviendas bioclimáticas Badui explicó que “estas 16 viviendas tienen un diseño especial para la eficiencia energética y la adaptación al clima de la zona. Los muros están construidos con aislaciones térmicas, cuentan con calefón solar y se orientan de acuerdo con el clima. Además se van a monitorear junto al Conicet para evaluar su desempeño real en ahorro energético”.