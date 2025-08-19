19 de agosto de 2025 - 20:09

Eficiencia energética: así son las casas bioclimáticas que se estrenan en Mendoza

Se trata de una estrategia de viviendas sustentables pionera en el país, adaptadas al entorno y cuyo desempeño será evaluado por el Conicet.

En Junín se entregaron 16 viviendas del barrio Aguaribay, un proyecto innovador de viviendas bioclimáticas

En Junín se entregaron 16 viviendas del barrio Aguaribay, un proyecto innovador de viviendas bioclimáticas

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Hubo un repunte en las ventas de inmuebles gracias a los créditos hipotecarios y el blanqueo. Foto: Los Andes

Cuál ha sido el impacto del blanqueo y los créditos hipotecarios en la venta de viviendas

Por Sandra Conte
Los nuevos créditos hipotecarios del Banco Nación permiten financiar hasta el 75% del valor de la vivienda.

Créditos hipotecarios de Banco Nación: a qué vivienda podes acceder con cuotas de $385.363

Por Melisa Sbrocco

Se trata de casas bioclimáticas que incorporan energías renovables y criterios de eficiencia energética, lo que convierte a Mendoza en una de las provincias pioneras en completar esta experiencia piloto. En un acto cargado de emoción, los adjudicatarios recibieron las llaves y carpetas de sus nuevos hogares.

Viviendas
En Junín se entregaron 16 viviendas del barrio Aguaribay, un proyecto innovador de viviendas bioclimáticas

En Junín se entregaron 16 viviendas del barrio Aguaribay, un proyecto innovador de viviendas bioclimáticas

El gobernador, Alfredo Cornejo, destacó el carácter sustentable de estas unidades. “Estas viviendas no sólo cumplen el objetivo de darle techo a una familia, sino que además son un modelo de lo que queremos para el futuro: hogares más eficientes, que cuiden la energía, el ambiente y también el bolsillo de los mendocinos”, remarcó.

Casas sustentables

Acompañaron al mandatario el intendente de Junín, Mario Abed; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui; el presidente del IPV, Gustavo Cantero; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; además de autoridades provinciales, municipales y las familias beneficiarias.

Viviendas
En Junín se entregaron 16 viviendas del barrio Aguaribay, un proyecto innovador de viviendas bioclimáticas

En Junín se entregaron 16 viviendas del barrio Aguaribay, un proyecto innovador de viviendas bioclimáticas

Badui explicó que “estas 16 viviendas tienen un diseño especial para la eficiencia energética y la adaptación al clima de la zona. Los muros están construidos con aislaciones térmicas, cuentan con calefón solar y se orientan de acuerdo con el clima. Además se van a monitorear junto al Conicet para evaluar su desempeño real en ahorro energético”.

En la misma línea, Cantero subrayó que “Mendoza es pionera en este tipo de programas, siendo una de las primeras provincias en finalizar viviendas de eficiencia energética. Se decidió poner los fondos para terminarlas porque, de lo contrario, hoy no estaríamos entregando. Estas casas tienen prestaciones distintas en cada unidad, justamente para que el Conicet pueda medir y evaluar cuál es el mejor diseño en la práctica”.

El titular del IPV agregó que la provincia busca cambiar la forma en que se conciben las construcciones: “La idea es avanzar hacia el etiquetado de viviendas según su eficiencia energética, igual que los electrodomésticos. Esto es lo que viene: cuidar el medio ambiente y también los recursos de las familias, que cada vez enfrentan servicios más caros”.

Acerca de las unidades habitacionales

Las casas fueron construidas por la empresa Cebeco SA con una inversión total de $687,7 millones, de los cuales $42,9 millones fueron aportados por la provincia para finalizar la obra tras el recorte de fondos nacionales.

Cada unidad tiene 62 m² cubiertos y cuenta con dos dormitorios, baño completo, cocina-comedor y patio trasero. Están equipadas con cocinas instaladas, calefón solar, calefón instantáneo modulante, ventilación cruzada, envolvente térmica y carpintería con doble vidrio hermético. Según el prototipo, incorporan también estufas de tiro balanceado, equipos de aire acondicionado frío-calor y paneles fotovoltaicos para la generación de energía limpia.

En cuanto a la infraestructura, el barrio cuenta con redes de agua, cloaca y electricidad a cargo del Municipio de Junín, mientras que el IPV ejecutó la red de gas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El sueño de la casa propia: un trabajador argentino tardaría 82 años en comprar una vivienda.

Casa propia: un trabajador argentino con el salario mínimo tardaría 82 años en comprar una vivienda

Por Redacción Economía
Mendoza recibe el año con un día nublado y más de 30 grados de máxima

Tiempo estable en Mendoza antes del ingreso de viento Zonda: la máxima para este miércoles

Por Redacción Sociedad
Un gran operativo arrojó 235 kilogramos de carne decomisados en Godoy Cruz.

Godoy Cruz: decomisaron 235 kilos de carne y clausuraron carnicerías por graves faltas sanitarias

Por Redacción Sociedad
El operativo histórico para trasladar el reactor desde el taller de Impsa hasta la refinería de YPF en Luján de Cuyo

Traslado histórico: el reactor de YPF lleva más de 72 horas detenido, a la espera de un permiso de Vialidad

Por Redacción Sociedad