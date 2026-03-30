Droga para la obesidad: EEUU y Europa aprueban una dosis tres veces mayor que la que se usa en Argentina

La Wegovy , que llegó al mercado mundial para generar una verdadera revolución en los tratamientos, ahora ha sido aprobada para usarse en mayor dosis . La semaglutida, en su presentación específica para tratar la obesidad , fue lanzada en Argentina en octubre de 2025, con una presentación máxima de 2,4 mg.

La droga para combatir la obesidad ya está en Argentina: las 9 preguntas esenciales sobre la semaglutida

Lo mismo había sucedido en Europa, luego de su aprobación por parte de la Comisión Europea a mediados de febrero, para aquellas personas que necesitan aumentar la dosis para lograr un mayor descenso de peso.

La Administración Nacional de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) aprobó una nueva dosis de mantenimiento semanal de 7,2 mg de Wegovy (semaglutida original del laboratorio Novo Nordisk) para adultos que viven con obesidad. Según destacan desde el laboratorio, esto brinda a los médicos otra opción para ayudar a los adultos que necesitan mayor descenso de peso después de haber estado con la dosis de 2,4 mg.

La autoridad regulatoria de los Estados Unidos otorgó la aprobación acelerada a Wegovy, semaglutida 7,2 mg -en el marco del programa piloto de su comisión de revisiones prioritarias- considerando el potencial de esta medicación para abordar necesidades críticas de los pacientes y prioridades de salud nacionales en Estados Unidos.

La aprobación de esta dosis más elevada surge tras el análisis de los resultados de dos estudios clínicos, el Step up (1.407 participantes) y el Step up T2D (512 participantes), adultos con obesidad, sin y con diabetes tipo 2, respectivamente, que recibieron la dosis de 7,2 mg una vez por semana. Junto con cambios en el estilo de vida, bajaron significativamente más de peso que las personas que recibieron placebo.

Los beneficios de la semaglutida en mayor dosis

Los participantes obtuvieron los siguientes resultados:

Aproximadamente 1 de cada 3 personas perdió el 25% o más de su peso corporal .

. 21% de pérdida de peso corporal para quienes recibieron Wegovy 7,2 mg cuando todos tomaron el medicamento según lo planificado, en comparación con alrededor de un 2% de pérdida de peso en quienes recibieron placebo.

para quienes recibieron Wegovy 7,2 mg cuando todos tomaron el medicamento según lo planificado, en comparación con alrededor de un 2% de pérdida de peso en quienes recibieron placebo. este tratamiento mejoró la composición corporal. La mayoría de la pérdida de peso provino de pérdida de masa grasa (84%), preservando la masa muscular.

En cuanto a los efectos adversos más frecuentes, se notificaron náuseas, diarrea, vómitos (24,8%) y disestesia -alteraciones sensoriales en la piel- (22,9%). Estos fueron transitorios y en general de leves a moderados.

Las aprobaciones en organismos de Europa y Estados Unidos suelen funcionar como antesala a la consideración y aprobación por parte de la Anmat, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina.

Una droga conocida

La semaglutida era una vieja conocida en el mercado farmacéutico. Es que se usa para tratar la diabetes desde hace mucho tiempo, en dosis más bajas. Pero fue así que comenzó a probarse en la reducción de peso tras descubrirse este beneficio. Hasta entonces se comercializaba como Ozempic. Tras estudiarse sus beneficios para reducir la obesidad, se avanzó en una formulación específica para la obesidad, que requiere mayores dosis que las que se usan para la diabetes. Con esta indicación salió al mercado con la marca Wegovy, ya instalada a nivel mundial y que ya han usado más de 20 millones de personas.

El lanzamiento en Argentina puso en el mercado presentaciones de 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 1.7 mg y 2.4 mg.

Wegovy Wegovy, una inyección exclusiva para adelgazar que ya se usa en Argentina. Web

Esta medicación induce la pérdida de peso al reducir el apetito y aumentar la sensación de saciedad, lo que ayuda a las personas a comer menos, reduciendo su ingesta calórica. En estudios clínicos, con las presentaciones en Argentina, demostró producir una reducción de peso del 20% en un tercio de los pacientes, y del 17% como promedio general.

Ha sido aprobada por la Anmat como complemento a una alimentación saludable y actividad física, para el control de peso en adultos con obesidad y para aquellos con sobrepeso (determinados por IMC) y la presencia de alguna comorbilidad asociada al peso. También está indicada para adolescentes a partir de 12 años con un IMC inicial en el percentil 95 o superior, según su edad y género (obesidad) y un peso corporal superior a 60 kilos.

Opinión médica

“Con el tiempo fuimos entendiendo que existe un grupo específico de pacientes que requiere un tratamiento farmacológico más potente para alcanzar un mayor descenso de peso. Esta nueva dosis de semaglutida, molécula cuya eficacia y seguridad ya conocemos hace años, demostró un beneficio muy significativo en términos de descenso de peso y con un muy buen perfil de seguridad, un aspecto fundamental ante un incremento de dosis”, manifestó la doctora Paola Harwicz, médica especialista en Cardiología y Nutrición con orientación en Obesidad, Directora de la Diplomatura de Hipertensión Cardiometabolismo y Dislipemia de la UCA y SAC.

La especialista agregó que “en la actualidad, la mirada de la salud del paciente debe ser integral y, en ese sentido, la semaglutida demostró en estudios clínicos brindar beneficios cardiometabólicos más allá del descenso de peso, tales como la reducción del riesgo de infarto, ACV y mortalidad cardiovascular, además de mejorar el control de la glucosa en sangre, así como disminuir la acumulación de tejido adiposo en el hígado e inclusive reducir las complicaciones mecánicas asociadas al exceso de peso como, por ejemplo, la artrosis de rodilla” .