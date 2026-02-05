Dos mendocinos ganaron el último Quini 6: estos fueron los números de la suerte

El Quini 6 dejó este miércoles 4 de febrero a 13 ganadores con más de 23,5 millones de pesos cada uno . Entre los afortunados, hubo dos mendocinos , según lo informado por la Lotería de Santa Fe.

En el sorteo N° 3.345 , que tenía en juego un pozo histórico de $ 14.650 millones, dos jugadores de Mendoza se alzaron con $23.578.495,62 en la categoría " Siempre sale " al acertar cinco de los siguientes seis números: 22, 26, 28, 31, 33 y 34.

Otras 11 personas también acertaron en "Siempre sale": cuatro de la provincia de Buenos Aires, tres de Córdoba, dos de Santa Fe, una de Entre Ríos y otra restante de la Ciudad de Buenos Aires.

Los premios mayores del miércoles quedaron vacantes , por lo que se acumularán para el sorteo de $ 15.800 millones previsto para el domingo 8 de febrero.

03 - 12 - 25 - 33 - 42 - 45

Último Quini 6, miércoles 4 de febrero: dos mendocinos ganaron un premio de ensueño

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

06 - 13 - 23 - 24 - 26 - 39

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Revancha del Quini 6

07 - 19 - 31 - 34 - 39 - 44

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

22 - 26 - 28 - 31 - 33 - 34

Hubo 13 ganadores con cinco aciertos y $23.578.495,62 cada uno como premio.

Quini 6 de $15.800 millones: fecha de sorteo y premios en juego

El domingo 8 de febrero (sorteo N° 3.346), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $ 15.800 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $ 7.250 millones.

Tradicional Primer Sorteo: $6.880 millones

$6.880 millones La Segunda: $1.120 millones

$1.120 millones Revancha: $7.250 millones

$7.250 millones Siempre Sale: $395 millones

$395 millones Extra: $155 millones

Se estiman más de 1,6 millones de apuestas.

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.