Dos mendocinos ganaron el último Quini 6: estos fueron los números de la suerte

El Quini 6 dejó este miércoles 4 de febrero a 13 ganadores con más de 23,5 millones de pesos cada uno. Entre los afortunados, hubo dos mendocinos, según lo informado por la Lotería de Santa Fe.
Resultados y ganadores del sorteo N° 3.345, correspondiente al miércoles 4 de febrero. El pozo acumulado crece a $ 15.800 millones.
El Quini 6 dejó este miércoles 4 de febrero a 13 ganadores con más de 23,5 millones de pesos cada uno. Entre los afortunados, hubo dos mendocinos, según lo informado por la Lotería de Santa Fe.
En el sorteo N° 3.345, que tenía en juego un pozo histórico de $ 14.650 millones, dos jugadores de Mendoza se alzaron con $23.578.495,62 en la categoría "Siempre sale" al acertar cinco de los siguientes seis números: 22, 26, 28, 31, 33 y 34.
Otras 11 personas también acertaron en "Siempre sale": cuatro de la provincia de Buenos Aires, tres de Córdoba, dos de Santa Fe, una de Entre Ríos y otra restante de la Ciudad de Buenos Aires.
Los premios mayores del miércoles quedaron vacantes, por lo que se acumularán para el sorteo de $ 15.800 millones previsto para el domingo 8 de febrero.
03 - 12 - 25 - 33 - 42 - 45
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
06 - 13 - 23 - 24 - 26 - 39
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
07 - 19 - 31 - 34 - 39 - 44
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
22 - 26 - 28 - 31 - 33 - 34
Hubo 13 ganadores con cinco aciertos y $23.578.495,62 cada uno como premio.
El domingo 8 de febrero (sorteo N° 3.346), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $ 15.800 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.
El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $ 7.250 millones.
Se estiman más de 1,6 millones de apuestas.
Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.