Dos hombres murieron tras comer achuras en mal estado en Buenos Aires

Dos hombres de 48 y 36 años murieron tras comer asado e ingerir achuras en mal estado. El fatídico hecho ocurrió en el partido bonaerense de Berazategui y fue confirmado por la municipalidad local. Las autoridades advirtieron que ambos pacientes tenían shigella y salmonella, dos bacterias que al contaminar los alimentos, pueden generar cuadros intestinales graves. A raíz de esta situación, desde el municipio ordenaron clausurar una carnicería.

La Municipalidad de Berazategui, comandada por Juan José Mussi, confirmó la muerte de estos hombres a través de un comunicado. “Fallecieron en el hospital los días 12 y 17 de enero”, precisaron en la nota de prensa difundida hoy, con datos que emitió el Hospital Evita Pueblo.

“Ambos ingresaron con un cuadro de diarrea y vómitos, con posterior evolución desfavorable. Los cultivos de materia fecal arrojaron la presencia de shigella y salmonella. Los dos afirmaron haber consumido carne y achuras días previos a la aparición de los síntomas”, indicaron.

Debido a eso, desde el hospital notificaron a la Dirección de Bromatología de la municipalidad, cuyo personal tomó muestras de mercadería de los comercios donde los fallecidos habían comprado. Estas pruebas fueron enviadas para su análisis al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y al Instituto Nacional de Alimentos (INAL). En tanto, el municipio decidió clausurar una de las carnicerías por falta de medidas de higiene, detalla La Nación.

Por su parte, la Secretaría de Salud Pública de Berazategui aclaró que no se registró un aumento de casos de diarrea en los centros de atención primaria y tampoco una crecida en los pacientes ingresados con estos síntomas en el Hospital Evita Pueblo.

El testimonio de un familiar

Alin Serena dijo ser sobrina de uno de los hombres que murió. La joven hizo una publicación en Facebook para contar lo que le ocurrió a su familiar. “Mi tío tenía 48 años. Se juntó a comer con otro de mis tíos un asado y consumió achuras. Al otro día, comenzó con vómitos, diarrea y mucho dolor en los intestinos”, señaló.

Dijo también que su pariente fue a atenderse de emergencia, y que los doctores le indicaron medicación y dieta. “A las horas comenzó a convulsionar, tuvo que ser trasladado de urgencia a la guardia del Hospital Evita Pueblo, donde llegó casi óbito con un cuadro de deshidratación e insuficiencia renal”, siguió.

“Lo asistieron y trataron de estabilizarlo, pero sus riñones ya casi no funcionaban. Al segundo día ingresó en una terapia farmacológica. Tenía una falla multiorgánica, hizo un paro y falleció el 12 de enero, en el hospital de Berazategui. No tenía ninguna enfermedad de base, no pudieron salvarlo”, sostuvo la joven.

Cómo prevenir la salmonella

En gran parte, esta infección se contrae a través de alimentos contaminados, algunos de los cuales son más sensibles a ser infectados con la bacteria que produce la salmonelosis:

•Carne cruda vacuna, de ave y de pescado. Las heces se pueden introducir en la carne cruda vacuna y de ave durante el proceso de matanza. Los mariscos y los pescados pueden estar contaminados si se obtienen de agua contaminada.

•Huevos crudos. Si bien la cáscara del huevo puede parecer una barrera perfecta contra la contaminación, algunas gallinas infectadas producen huevos que contienen salmonela antes de que la cáscara se forme siquiera.

•Frutas y vegetales. Algunos productos agrícolas frescos pueden haber sido hidratados en el campo o lavados durante el procesamiento con agua contaminada con salmonela. La contaminación también puede ocurrir en la cocina cuando los jugos de la carne cruda de res o de ave entran en contacto con alimentos sin cocinar, como las ensaladas.

Se recomienda un correcto lavado de los productos antes de ingerirlos.

Prevenir y extremar cuidados al preparar la comida

Es importante que los consumidores tengan en cuenta los siguientes aspectos y recomendaciones para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos:

-Las carnes y pescados deben estar refrigerados o congelados.

-Es conveniente que rechacen los huevos que no estén etiquetados y los que no lleven fecha de consumo. Si están sucios o rotos no se recomienda su consumo.

-Eviten que las carnes puedan escurrir sobre otros alimentos destinados al consumo en crudo.

-No partan los huevos en los bordes de los recipientes donde vayan a ser batidos y empleen dicho recipiente únicamente para esa operación.

-No separen las claras de las yemas aprovechando la propia cáscara del huevo.

-Eviten comer huevos crudos o alimentos donde el huevo no esté completamente cocido.