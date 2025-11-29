Domingo inestable y con alerta por Zonda en Mendoza: a qué zonas alcanza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 25°C y precipitaciones en la zona de cordillera.

El pronóstico para este domingo en Mendoza.

Para este domingo está prevista una jornada inestable con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado nublado y con precipitaciones en algunas zonas de la provincia, para este domingo está prevista una jornada similar, sin tanto calor. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 25°C y la mínima será de 17°C.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afectará a los departamentos de Tupungato, Tunuyán, San Carlos y Malargüe.

Alerta por Zonda Alerta por Zonda Pronóstico extendido en Mendoza De cara al lunes está prevista una jornada con poca nubosidad y donde se volverá a sentir el calor. La máxima será de 28°C y la mínima de 16°C.