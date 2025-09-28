28 de septiembre de 2025 - 09:01

Domingo agradable en Mendoza con temperatura en ascenso: dónde rige alerta amarilla por Zonda

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 8°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Anuncian un domingo ideal, con buen tiempo en Mendoza

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Hoy en Mendoza continúa con poca nubosidad y un tiempo primaveral que comenzó ayer tras una jornada intensa, marcada por tormentas, granizo y hasta viento Zonda. Se espera una temperatura en ascenso, con una mínima cercana a los 10°C. Los mendocinos podrán disfrutar de un domingo ideal.

Tiempo para este domingo

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “poco nuboso con aumento de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 26°C y una mínima de 8°C, acompañado de vientos leves del noreste. En la Cordillera se anuncia poca nubosidad, mientras que continúan las heladas parciales.

En cuanto a alertas emitidas, se informa la presencia de “viento Zonda” leve desde las 12 hasta las 19, afectando especialmente a Malargüe, cordillera Sur y Valle de Uspallata.

¿Cómo estará el lunes?

El lunes 29 de septiembre la temperatura tendrá un leve ascenso, mientras que se mantendrá sin cambios durante el día. Será una jornada algo nublada y ventosa, donde se espera una máxima de 25°C y una mínima de 12°C. Los vientos serán moderados del sector sur y en Cordillera se esperan nevadas.

