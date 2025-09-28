Domingo agradable en Mendoza con temperatura en ascenso: dónde rige alerta amarilla por Zonda

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 8°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Hoy en Mendoza continúa con poca nubosidad y un tiempo primaveral que comenzó ayer tras una jornada intensa, marcada por tormentas, granizo y hasta viento Zonda. Se espera una temperatura en ascenso, con una mínima cercana a los 10°C. Los mendocinos podrán disfrutar de un domingo ideal.

Tiempo para este domingo La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “poco nuboso con aumento de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 26°C y una mínima de 8°C, acompañado de vientos leves del noreste. En la Cordillera se anuncia poca nubosidad, mientras que continúan las heladas parciales.

En cuanto a alertas emitidas, se informa la presencia de “viento Zonda” leve desde las 12 hasta las 19, afectando especialmente a Malargüe, cordillera Sur y Valle de Uspallata.