Dolor por la muerte de Alejandrina Román, pionera en la lucha contra el abuso infantil

Este domingo por la noche falleció María Alejandrina Román de Giro , reconocida licenciada en psicología y sexóloga, cuya trayectoria fue pionera en la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en la región y el país.

Junto al Dr. José Luis Rodríguez, Román de Giro creó el CEPAS (Centro de Educación, Pareja y Asistencia Sexológica) , espacio desde el cual formó a cientos de profesionales y brindó herramientas para abordar temáticas que, durante décadas, fueron consideradas tabú. Además, fue delegada de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH) .

María Alejandrina se destacó por combinar su profesionalismo con ternura, cualidades que le permitieron "decir cosas incómodas" en una sociedad que, muchas veces, se resistía a enfrentar la cruda realidad de la violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Fue la autora del libro "Conductas protectoras frente al abuso sexual" , una obra que nació de su compromiso por trasladar el foco de la asistencia a la prevención. En una jornada sobre Conductas Protectoras frente al Abuso Sexual Infantil en el Hospital Notti, sostuvo: "El abuso sexual infantil es un tema tabú en nuestra sociedad. Ponerle palabras es una forma reparadora de concientizar a la comunidad, a las personas, de que es necesario proteger a la infancia. Tenemos que cambiar la mirada de lo asistencial y tratar de brindar conductas protectoras en educación primaria".

En sus últimos años, la licenciada Román de Giro analizó con preocupación el impacto de las nuevas tecnologías en la infancia. Advertía que la sociedad actual, "erotizada y violenta", vulnera los derechos de los nativos digitales a través de la música, la imagen y las redes sociales. "Lisa y llanamente, esto hace que le robe la infancia y vulnere sus derechos. En una sociedad violenta y erotizada, las víctimas más fáciles del abuso son los infantes", sostenía.

Alejandrina también fue redactora de la Ley de Prevención del Abuso Sexual contra las Infancias, aprobada en 2004, pero que, hasta el día de hoy, nunca fue reglamentada ni puesta en marcha por el Estado.

Dolor por el fallecimiento de Alejandrina Román

Sus familiares y seres queridos la despidieron y dedicaron mensajes en la página de avisos fúnebres de Los Andes: "Decano, Secretaria, Directores de Carrera, personal docente, no docente y alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad del Aconcagua participan con profundo pesar su fallecimiento, a quien fuera una gran formadora de profesionales", fue uno de los mensajes.

"Guillermo Peroni e hijos, participan con profundo dolor del fallecimiento de Alejandrina, esposa de su amigo Eduardo Giro, y lo acompañan a él y familia en este momento", dice otro.