Docentes: conocé las fechas del Bono de Puntaje 2025, consultas y reclamos

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE anunciaron el cronograma de publicación, consulta, observaciones y reclamos.

Docentes: consultá las fechas del Bono de Puntaje 2025, consultas y reclamos.

Docentes: consultá las fechas del Bono de Puntaje 2025, consultas y reclamos.

El Bono de Puntaje Secundaria y CCT 2025 ya tiene fecha de publicación: a partir del viernes 5 de diciembre, los docentes que completaron correctamente su inscripción podrán acceder al documento en formato electrónico y con firma digital, según informó el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas (DGE).

La emisión del bono marca la fase final del proceso, luego de la inscripción, la validación y la tabulación de antecedentes realizada por las Juntas Calificadoras de Méritos y los jurados designados. Esta edición tiene una particularidad: incluye la actualización de títulos, cursos y antigüedad acumulados por los docentes desde la última emisión del bono, realizada en 2018. En total, se tabularon los antecedentes de 30.000 personas.

Fechas del Bono de Puntaje 2025

Publicación y consulta: a partir del 5 de diciembre de 2025, los docentes podrán descargar su bono desde la plataforma oficial, con validez legal por firma digital.

Período de observaciones y reclamos: se extenderá durante 15 días corridos, desde el 9 al 23 de diciembre inclusive. Durante este período, los educadores podrán solicitar correcciones o presentar reclamos formales.

Atención docentes: estas son las fechas clave para el Bono de Puntaje 2025.

Cómo hacer un reclamo

La DGE estableció que los reclamos deberán realizarse exclusivamente vía GEI (GEI PAD – eventos). El procedimiento será el siguiente:

  • Ingresar con usuario a la plataforma GEI.
  • Completar los datos solicitados.
  • Detallar el reclamo en el formulario digital disponible.
  • Adjuntar documentación respaldatoria en PDF (escaneo original, a color, no fotocopia).

Desde el organismo aclararon que todos los reclamos serán respondidos, ya sea de forma positiva o negativa.

Vigencia del Bono: desde el 15 de febrero de 2026

El Bono de Puntaje Secundaria y CCT 2025 entrará en plena vigencia el 15 de febrero de 2026, una vez concluida la evaluación de reclamos.

A partir de esa fecha, será obligatorio para todos los trámites educativos, como:

  • Llamados a suplencias.
  • Concursos.
  • Acrecentamientos.
  • Concentración de horas.
  • Cualquier gestión que requiera acreditar puntaje.

Finalmente, desde la DGE recomiendan consultar su Bono de Puntaje entre el viernes 5 y el martes 9, fecha disponible para verificar la información y, de ser necesario, realizar el reclamo en el plazo estipulado.

