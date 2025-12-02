Docentes: conocé las fechas del Bono de Puntaje 2025, consultas y reclamos

El Bono de Puntaje Secundaria y CCT 2025 ya tiene fecha de publicación: a partir del viernes 5 de diciembre, los docentes que completaron correctamente su inscripción podrán acceder al documento en formato electrónico y con firma digital, según informó el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas (DGE).
La emisión del bono marca la fase final del proceso, luego de la inscripción, la validación y la tabulación de antecedentes realizada por las Juntas Calificadoras de Méritos y los jurados designados. Esta edición tiene una particularidad: incluye la actualización de títulos, cursos y antigüedad acumulados por los docentes desde la última emisión del bono, realizada en 2018. En total, se tabularon los antecedentes de 30.000 personas.
Fechas del Bono de Puntaje 2025
Publicación y consulta: a partir del 5 de diciembre de 2025, los docentes podrán descargar su bono desde la plataforma oficial, con validez legal por firma digital.
Período de observaciones y reclamos: se extenderá durante 15 días corridos, desde el 9 al 23 de diciembre inclusive. Durante este período, los educadores podrán solicitar correcciones o presentar reclamos formales.
Cómo hacer un reclamo
La DGE estableció que los reclamos deberán realizarse exclusivamente vía GEI (GEI PAD – eventos). El procedimiento será el siguiente:
Ingresar con usuario a la plataforma GEI.
Completar los datos solicitados.
Detallar el reclamo en el formulario digital disponible.
Adjuntar documentación respaldatoria en PDF (escaneo original, a color, no fotocopia).
Desde el organismo aclararon que todos los reclamos serán respondidos, ya sea de forma positiva o negativa.
Vigencia del Bono: desde el 15 de febrero de 2026
El Bono de Puntaje Secundaria y CCT 2025 entrará en plena vigencia el 15 de febrero de 2026, una vez concluida la evaluación de reclamos.
A partir de esa fecha, será obligatorio para todos los trámites educativos, como:
Llamados a suplencias.
Concursos.
Acrecentamientos.
Concentración de horas.
Cualquier gestión que requiera acreditar puntaje.
Finalmente, desde la DGE recomiendan consultar su Bono de Puntaje entre el viernes 5 y el martes 9, fecha disponible para verificar la información y, de ser necesario, realizar el reclamo en el plazo estipulado.