19 de marzo de 2026 - 07:46

Doble alerta en Mendoza: tormentas y viento Zonda en 24 horas

El pronóstico del tiempo anticipa un jueves caluroso con dos fenómenos en paralelo, según la zona.

Se aproxima un combo de Zonda y tormentas en Mendoza: todo en un lapso de 24 horas

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Se viene un jueves complejo en materia meteorológica con doble alerta sobre el territorio de Mendoza: viento Zonda y tormentas.

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El pronóstico del tiempo informado por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, e inestable hacia la noche con tormentas, vientos leves del este. Zonda en Malargüe. Desmejorando en cordillera con precipitaciones". Tras una mínima de 15°C, la máxima escalará hasta los 31°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas:

Alerta por tormentas en la noche del jueves y madrugada del viernes

  • Este de Las Heras
  • La Paz
  • Lavalle
  • San Martín
  • Santa Rosa
  • General Alvear
  • Zona baja de San Rafael

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados de manera local", señala el SMN para hoy.

Alerta por Zonda en la tarde y noche del jueves

  • Zona baja de Malargüe

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas".

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Cómo estará el tiempo este viernes y sábado

Para mañana, el pronóstico anticipa: "Mayormente nublado y ventoso con lluvias y tormentas en la madrugada, descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera". La mínima será de 18°C, mientras que la máxima rondará los 24°C.

En cuanto al sábado, se espera: "Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera". Mínima: 14°C. Máxima: 21°C.

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