Doble alerta en Mendoza: tormentas y viento Zonda en 24 horas

El pronóstico del tiempo anticipa un jueves caluroso con dos fenómenos en paralelo, según la zona.

Se aproxima un combo de Zonda y tormentas en Mendoza: todo en un lapso de 24 horas

Se viene un jueves complejo en materia meteorológica con doble alerta sobre el territorio de Mendoza: viento Zonda y tormentas.

El pronóstico del tiempo informado por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, e inestable hacia la noche con tormentas, vientos leves del este. Zonda en Malargüe. Desmejorando en cordillera con precipitaciones". Tras una mínima de 15°C, la máxima escalará hasta los 31°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas:

Alerta por tormentas en la noche del jueves y madrugada del viernes Este de Las Heras

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa

General Alvear

Zona baja de San Rafael "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados de manera local", señala el SMN para hoy.

Alerta por Zonda en la tarde y noche del jueves Zona baja de Malargüe "El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas".