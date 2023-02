Dj Mami, la artista local que encenderá la segunda noche de la Vendimia de Ciudad

La Ciudad de Mendoza se prepara para una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia “Con vino, con vos”. Este 2023, artistas destacados pisarán el escenario del Parque Cívico en lo que serán dos noches de festejo: el viernes 17 y el sábado 18 de febrero.

En la primera fecha, el acto que conmemora a los vendimiadores concluirá con la participación estelar de los Enanitos Verdes, con la vuelta a los escenarios de la mítica banda mendocina. En tanto que, el sábado 18, habrá un nuevo espectáculo musical para seguir celebrando.

La segunda noche de festejo será con Cazzu, una de las mayores exponentes del trap a nivel nacional, quien tendrá su presentación junto a la mendocina Dj Mami, productora, diseñadora y dj que triunfa en Argentina y en el mundo con su música.

Alejandra Pérez, popularmente conocida como Dj Mami, fue la creadora del Club del Sodeado junto Dj Efrita, un espacio que tiñó la noche mendocina de reggaeton, cumbia y trap cada miércoles y sábado hace algunos años atrás.

En una entrevista con la Muni de la Ciudad, la artista contó cómo vive el regreso al sitio que la vio crecer.

M. Ciudad: ¿Qué sensación tuviste cuando te llamaron para ser parte de la Fiesta de la Vendimia de la Ciudad 2023?

Dj Mami: Me dio absoluta felicidad. Al ser mendocina me da mucha honra que me inviten a eventos de la provincia. Tuve la oportunidad de estar en la última Fiesta Nacional de la Vendimia, antes de la pandemia, y fui muy feliz. Ahora, tengo una sensación similar, de felicidad y orgullo. Encima junto a Cazzu, quien es amiga mía y es la primera vez que vamos a compartir escenario juntas en Mendoza. Lo hemos hecho antes, pero no en la provincia. Es un honor ser parte de un evento de gran magnitud. Poder volver a Mendoza de la mano de un evento así hace que se selle mi trabajo después de tantos años de lucha.

MC: ¿Cómo viviste y cómo vivís el tiempo de Vendimia en Mendoza?

DjM: De chiquita siempre disfruté Vendimia, iba a todos los eventos. Ahora, de grande, la visión es otra. Entender por qué se realiza. Siempre estuve cerca de la industria vitivinícola. Valoro mucho el trabajo que se hace en la viña y que luego decanta en el vino que se exporta a muchos lugares del mundo, en gran cantidad.

MC: ¿Cómo ves la escena de la música mendocina? Vivir lejos te da perspectiva y una mirada distinta, tal vez, de la que tenías cuando estabas acá.

DjM: Yo viví en carne propia lo difícil que es posicionarse como mujer en este ambiente. Sobre todo hace algunos años, cuando la música urbana no era tan conocida. Siento que abrí un camino y que soy parte de que esto se haya ampliado. Me genera mucho orgullo que un montón de chicas se estén posicionando y, si yo puedo servir como ejemplo y motivación, la verdad que es un lujo. Siempre voy a estar para ellas, para darles mi apoyo. Además, viviendo en Buenos Aires, me doy cuenta que hay un montón de artistas de Mendoza que están en buena posición en Argentina y el mundo. Por mi parte, yo siempre trato de demostrar que se puede llegar.

MC: ¿Qué se viene para Dj Mami para este 2023?

DjM: Se vienen muchos viajes y mucha música. Voy a volver a viajar a Europa y a participar en festivales. Estoy creando mi propia música así que el 2023 se viene con todo.