Divulgan un proyecto para mejorar el tránsito en el Gran Mendoza

En el libro “Calles a medida” publicado por el arquitecto José María Silvestro con colegas españoles, se detallan los proyectos de mejora urbanística para la zona metropolitana de Mendoza, sin embargo faltaría la etapa final: la aplicación del proyecto y apoyo del gobierno.

Según el experimentado arquitecto mendocino, para que se mejore la transitabilidad de Mendoza, deben tomarse decisiones al respecto: “El objetivo del libro fue cumplido pero resta otro objetivo, que es la implementación de los proyectos urbanísticos para el área metropolitana de Mendoza, son decisiones políticas”.

“Este documento provee enclave jurídico y territorial, en su gran mayoría son microintervenciones y no necesita grandes inversiones,como lo es el gasto de crear una autopista, nuestras propuestas son simples”, agregó.

Para el autor, que también es director del Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo de Mendoza Fing (UNCuyo), solo con la aplicación se beneficiaría toda el área metropolitana y “Es un sistema que cierra por todos lados”.

La propuesta de proyecto y plan de viabilidad metropolitana tiene como última etapa el estudio fino, los expertos ya finalizaron con la etapa de metodología. “Falta la calibración final del método y el trazado definitivo, hicimos uno tentativo con nuestros software. Además consideramos la ley de suelos y los seis planes de ordenamiento territorial”, mencionó el autor del libro.

Las obras emblemáticas

Los expertos detectaron 19 áreas de prevención que abarca los seis municipios del Gran Mendoza, sin embargo para Jose María los más importantes para que el proyecto sea efectivo son: Luján, Maipú y Guaymallén, que son los que poseen mayor población.

Estas zonas tienen escalas distintas de trabajo, si se llevasen adelante esas 19 ventanas se revitalizará toda el área metropolitana, considerando en un 70% para viviendas y la otra parte para equipamiento público más el área de producción o industrial.

Mejora de calles intermedias para Guaymallén

Para resolver los flujos del municipio, una de las grandes propuestas es mejorar la conectividad del acceso Sur de Guaymallén con el norte del departamento, Las Heras y con la provincia vecina de San Juan, de esta forma se le quita presión a la Avenida Gobernador Videla hacia al norte. Para ello deben hacerse mejoras en la calle Mitre de Guaymallén, que es la que recoge el tránsito del acceso este, para que conecte con el norte de Mendoza.

Para lograrlo debe realizarse una secuencia de conectores paralelos, para que las calles paralelas quiten presión a la concurrida Mitre, como la calle Allayme, Pedernera.

“La idea es que haya mallado, eso significa mejor distribución, un ejemplo de calles intermedias que funcionan bien, es la calle Paso de los Andes” , explicó el arquitecto.

Entre alguna de las intervenciones, se debería conectar la calle Allayme, Soler y luego Rafael Obligado, más una intervención para conectarla luego con la calle Teniente Ibáñez. En fin, este plan hará que el carril Godoy Cruz y la calle Mathus Hoyos se desaturen y no se necesitaría de una rotonda ni de realizar deforestación en esa calle, como fue propuesto por otros.

Otra de las propuestas en ese departamento es que Allayme se conecte con la calle Las Cañas de Dorrego para mejorar la fluidez y conectar el urbanismo con la vialidad.

Desmontar viaductos, para conectar departamentos

Entre una de las intervenciones más polémicas, estaría el desmontaje del viaducto de Avenida Gobernador Ricardo Videla, en lo que el autor denomina “una encrucijada en Godoy Cruz, Capital y el distrito industrial”. Esto podría facilitar la creación de un nuevo lugar de relaciones entre los tejidos y enlazar los sectores que hoy están aislados y afectados por la instalación de establecimientos que bloquean la continuidad.

Según los expertos, deconstruir el viaducto sería la solución, al igual que se ha realizado en muchas ciudades y haría Mendoza más sustentable, mejora la movilidad general tanto en bicicleta como a pie e incluso para las personas con movilidad reducida.

Pero no solo basta con eso, para activar dicha transformación una estrategia eficaz es también buscar la continuidad de calles, un preciso enlace entre calles Progreso, Dorrego , Francisco Alvarez, Elpidio Gonzales y Rivadavia y el espacio protagonizado por el estadio Feliciano Gambarte, el canal Maure, el canal cacique Guaymallén y la secuencia de espacios públicos que culminan en la plaza mayor de Godoy Cruz.

“Encontramos un sistema particular que está en know how en laboratorio: revitalizar Rodriguez Peña pasando por Tomba y buscaríamos unir Godoy Cruz con Dorrego, sin quitar sus cualidades específicas de cada lugar con su pertenencia, pero sí mayor conectividad”, explicó el apasionado arquitecto.

Disminuir el tráfico en la entrada a la ciudad

El autor del libro propone mejorar las vías intermedias en otras calles que pueden despresurizar la concentración en las inmediaciones de la terminal de ómnibus y la entrada a la ciudad, ofreciendo canales para irrigar el tráfico del donde se encuentra la ruta 40 desde el sur y el acceso este con la ruta 7, uno de los lugares con mayores atascos en horas pico, ya que confluyen tráficos de acceso finalistas con tráficos de paso.

Los expertos aún estudian posibles vías de escala intermedia en el territorio de Guaymallén y Maipú, para que con nuevos trazados se genere mejor continuidad en el sentido norte-sur, eso significa, mejorar las conexiones de la ruta 40 con el acceso este con la malla de calles de los tejidos próximos para diseminar los flujos que hoy utilizan inadecuadamente el sistema arterial segregado y de esta forma evitar la excesiva concentración de flujos.

Sobre el libro

A principios de mes se presentó el libro “Calles a medida, una práctica de urbanismo urbano en Mendoza”, ante la Cámara de Diputados de la provincia, luego de una iniciativa del Foro de Diplomáticos de Mendoza.

Esta publicación, hecha a modo de divulgación, como comentamos anteriormente fue iniciativa del Dr. Arquitecto mendocino Josemaria Silvestro, quien explicó que el título del libro responde a que “la propuesta pasa por desarrollar, mediante micro intervenciones urbanas y viarios intermedios, que hagan posible la accesibilidad y conectividad metropolitana de forma eficiente. Es a medida porque se busca una respuesta puntual para cada lugar y no una receta genérica para todo el territorio metropolitano; no es con autopistas como se resuelve el problema, sino con calles, avenidas”.

“Sin apelar solamente al vehículo privado para lograr estos desplazamientos. Aquí reside la propuesta: humanizar las grandes metrópolis sin perder su rol estratégico de ser motor de desarrollo económico y social”, agregó.

Para el arquitecto mendocino, este libro representa algo más que una publicación ya que en el mismo hubo una gran tarea de investigación junto a sus colegas de la Universitat Politécnica de Catalunya de Barcelona, los cuales desarrollaron los proyectos explicados en el documento y que tienen calidad de anteproyectos: “tienden a contribuir a un mejor diseño urbanístico de la zona metropolitana de Mendoza, además pueden ser trabajados a corto, mediano o largo plazo, con beneficios para quienes viven en esta área, que representa más del 50 % de la sociedad mendocina”.

Los proyectos que reflejan los autores en el libro han sido trabajados con su respectiva información técnica respecto a las posibilidades fácticas (catastro, municipio, etc.) de realizar cambios urbanísticos en los departamentos que componen el Gran Mendoza y que según Silvestro no requieren de grandes inversiones.