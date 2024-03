Diluvio en Buenos Aires: vio un cuerpo flotando desde la ventana de su casa y compartió aterrados fotos

En medio del fuerte temporal que azota el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte de la Provincia de Buenos Aires este martes, una residente de Valentín Alsina, en el partido de Lanús , fue testigo de un impactante suceso. Desde la ventana de su casa, en la intersección de las calles Coronel Luna y La Habana, la usuaria @cattleyapurpura avistó un cuerpo flotando en medio de la calle inundada.

Las intensas lluvias y tormentas eléctricas están causando estragos, generando inundaciones en barrios y municipios, con autopistas afectadas, baja visibilidad y complicaciones en el transporte público. Ante este escenario, la testigo reportó el macabro hallazgo a través de su cuenta de la red social X.

En su publicación, la usuaria expresó su urgencia al describir la situación: “Hay un hombre muerto tirado en la calle de mi casa en Valentín Alsina, nadie viene a ver, es urgente, parece una persona que iba a su trabajo un día normal”. Además, etiquetó a varios medios de comunicación para informar sobre el suceso.

Diluvio en Buenos Aires: vio un cuerpo flotando desde la ventana de su casa y lo reportó en sus redes. Foto: captura.

En otro tuit, hace minutos, la joven actualizó: “Apenas llegó seguridad civil 9:39 am, no pongo videos porque después andan con un drama tonto. Les aviso para quienes quedaron atentos con el suceso. Pobre hombre, la verdad no sabemos qué le pasó”.

Hasta el momento, no se proporcionaron más detalles sobre la identidad de la persona hallada ni las circunstancias de su fallecimiento.

LA LLUVIA NO PARECE PARAR

El SMN, que emitió una alerta naranja por tormentas fuertes, pronosticó que las malas condiciones seguirán durante todo el día y ya dejó consecuencias. En la zona sur del Gran Buenos Aires varios barrios colapsaron, debido a las inundaciones.

Según informó el meteorólogo Matías Bertolotti de TN y El Trece, por las fuertes lluvias en el AMBA, hay zonas donde cayeron más de 100 mililitros de agua en menos de tres horas, lo que provocó las inundaciones en diferentes municipios.