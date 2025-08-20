20 de agosto de 2025 - 15:59

Día Mundial de las papas fritas: un argentino hizo más de 220 pedidos online en un año

Este clásico mantiene su lugar entre las elecciones favoritas de los argentinos. Un estudio de la plataforma PedidosYa reveló que en 2024 se vendieron cerca de 13 millones de porciones en el país.

Los Andes
Redacción Sociedad

Crujientes, doradas y siempre irresistibles. Las papas fritas son una de las guarniciones más queridos por los argentinos y, con motivo del Día Mundial de la Papa Frita que se celebra este 20 de agosto, PedidosYa —la compañía de tecnología líder en delivery y quick-commerce en Latinoamérica— reveló cifras y tendencias que confirman su lugar protagónico en la mesa argentina.

En 2024 se pidieron casi 13 millones de porciones de papas fritas a través de la aplicación en Argentina. Buenos Aires, Córdoba y San Miguel de Tucumán fueron las ciudades que lideraron el ranking de consumo. Su versatilidad las lleva a ser solicitadas principalmente como acompañamiento de otros alimentos, siendo las hamburguesas lo más elegido.

Un argentino se destacó como el más fanático de las papas fritas: se trata de un porteño, que realizó nada menos que 228 pedidos en el último año, con un promedio de 19 solicitudes por mes.

Día Mundial de las Papas Fritas: 5 consejos para hacerlas perfectas

Si bien en el podio de las papas fritas más pedidas predominan las grandes cadenas de comida rápida, también hay espacio para restaurantes locales, que se han ganado un lugar entre los favoritos.

“En PedidosYa sabemos que las papas fritas son un clásico que cruza generaciones y momentos, y trabajamos para que estén siempre al alcance de nuestros usuarios en todo el país, con una oferta variada, de calidad, buenas promos y disponible en cualquier momento. Queremos que cada persona pueda disfrutarlas a su manera, ya sea en grandes celebraciones o en esos pequeños instantes que hacen especial el día a día”, destacaron desde PedidosYa.

