Caso fentanilo: procesaron a García Furfaro por contrabando y lo embargaron por $25 mil millones

Además del embargo, el abogado Carlos Nayi presentó el pedido de detención del empresario y otras personas tras la publicación de los primeros peritajes que analizó 20 historias clínicas de pacientes fallecidos.

Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y uno de los implicados en la distribución de fentanilo contaminado

El caso del fentanilo contaminado , que dejó 96 fallecidos, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial. Mientras el abogado Carlos Nayi pidió la detención de Ariel García Furfaro -dueño del laboratorio HLB Pharma- y de otras 24 personas vinculadas a la investigación, la Justicia lo procesó por presunto contrabando agravado de mercadería proveniente de China.

La medida fue adoptada por el juez en lo Penal Económico N°2, Pablo Yadarola, quien lo acusó de sobrefacturación de importaciones a través de HLB Pharma y Alpharma, operaciones que entre marzo y agosto de 2022 fueron declaradas por US$5 millones, aunque la investigación constató que la cifra real fue de US$500.000.

Según el fallo, García Furfaro utilizó documentación falsa ante la Aduana en al menos cinco operaciones y se le trabó un embargo por $25 mil millones. Otros dos implicados fueron procesados y embargados por el mismo monto.

En paralelo, el pedido de detención contra García Furfaro se sustenta en el informe del Cuerpo Médico Forense, que confirmó que la contaminación del opioide fue una condición determinante en las muertes. Según Nayi, esta evidencia permite establecer un vínculo directo entre el producto distribuido y la muerte de los pacientes.

En tanto, otros dos implicados fueron procesados y embargados por el mismo monto en la causa donde la Aduana es querellante. Las defensas apelaron la medida, mientras que el dueño del laboratorio vinculado al fentanilo contaminado permanecerá en libertad.

Pedido de detención basado en el Informe del Cuerpo Médico Forense

Con respecto al estudio que se conoció en las últimas horas, el profesional remarcó que la contaminación del fentanilo fue, a criterio de los peritos, una condición necesaria para que los decesos se produzcan. “Consecuentemente, la relación causal exigida para vincular un resultado típico a una conducta humana, como primer paso para la imputación, se encuentra científicamente acreditado”, agrega.

“Estaría suficientemente probada la existencia del hecho y la intervención punible de los investigados en él, como así también estaría demostrado, en base a indicios serios, coherentes y contundentes, el peligro procesal que la libertad de aquellos significa para la presente causa, todo ello en base a las razones de hecho y de derecho que, seguidamente, se exponen”, sostiene el documento presentado ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

Nayi peticiona que se “evalúe el grado de responsabilidad penal y la adopción de medidas” contra los sindicados, quienes fueron “debidamente identificados”, a la vez que “se han dispuesto medidas cautelares sin perjuicio de otras responsabilidades funcionales a establecer”.

En diálogo con Noticias Argentinas, el abogado afirmó que el pedido “se encuentra debidamente fundado en motivos doctrinarios” y negó que se trate de una “decisión caprichosa”. Por último, el querellante señaló que mantiene un “intercambio constante” con el magistrado de la causa.

