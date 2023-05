Día Internacional del Whisky: las tres mejores formas de disfrutarlo

Este sábado se celebra el #WorldWhiskyDay en todo el mundo en homenaje a esta bebida de las más tradicionales y famosas del planeta.

Festejar el Día Internacional del Whisky fue una idea que nació de la cabeza de Blair Bowman en 2012, que luego fue ratificada en 2014 y adherida en nuestro país desde hace cuatro años. Este sábado volverá a volcarse en los bares de todo el mundo.

En Argentina, este tradicional destilado no pasa desapercibido pero no siempre por cómo luce en la copa solitario o con hielo, sino que también por ser un insumo esencial en una gran cantidad de cócteles.

Tres recetas de tragos populares que utilizan whisky, para entrar en calor.

Old Fashioned

El clásico de clásicos, que no pasa de moda. Supo ser el segundo más vendido del año 2021 según la revista Drink International. Probablemente no esté primero en las cartas de bares en Argentina pero es uno de los preferidos en varios mercados y merece la pena descubrirlo para quienes no lo conocen.

En su nacimiento, este cóctel se producía con ron y no con whisky, pero con el perfeccionamiento del whisky comenzó a utilizarse y la combinación fue perfecta. Específicamente el estilo Bourbon. Este cóctel incluye azúcar, 45 ml de whisky bourbon, dos cucharadas de bitter y un twist de naranja, es decir, la piel. En un vaso de whisky se debe agregar el azúcar con el bitter. Luego el hielo y el destilado.

Manhattan

Este cóctel también goza de prestigio y relevancia internacional. Nacido en una de las ciudades más imponentes del mundo, ingresó entre los seis tragos ponderados por la prestigiosa revista The Fine Art of Mixing Drinks, de David A. Embury.

Los ingredientes necesarios son el famoso destilado (preferentemente de centeno por 45 ml), con vermú dulce (25 ml), bitter, hielo y una cereza para decorar.

El cóctel Manhattan incluye whisky, vermú dulce, bitter y hielo. -Gentileza Nicolás Saya

El procedimiento de elaboración implica incorporar todos los ingredientes en un envase y revolver, hasta servir en una copa de cóctel. Allí es donde entra en acción la cereza, para darle el toque final.

Whisky Sour

El tercer cóctel fue uno de los recomendados por el bartender Mauricio Castillo, en el Día Mundial del Cóctel. Su receta es una variante del tradicional Pisco Sour. En este caso incluye el whisky de tipo Bourbon por 50 ml, otros 30ml de jugo de limón, caramelo, una clara de huevo y una cereza.