Detectaron el primer caso de “flurona”, la combinación de gripe y Covid-19, en Israel

Mientras los ojos del mundo siguen de cerca el comportamiento de la variante Ómicron, en Israel despertó la alerta el primer caso de “flurona”, una novedosa infección simultánea de gripe y Covid-19. Medios internacionales comunicaron que se trata de una mujer en trabajo de parto que resultó positiva para las dos infecciones durante el análisis en el hospital Beilinson de la ciudad Petach Tikva, en el centro de Israel.

La combinación de ambos virus recibe el nombre de “flurona” por el significado de gripe en inglés (“flu”). La mujer que contrajo las dos enfermedades, de 30 años, no presentó síntomas graves y nunca estuvo en peligro, más allá de no estar vacunada contra ninguno de los dos virus.

Sin embargo, las autoridades de salud de Israel manifestaron que seguirán de cerca el caso ya que podría ser “potencialmente peligroso”: aparentemente, la “flurona” duplicaría la posibilidad de enfermedades graves y mortalidad en quienes la contraen, ya que tanto el Covid-19 como el virus de la gripe, también conocido como “Influenza”, afectan las vías respiratorias.

“La enfermedad es la misma. Son virales y causan dificultad para respirar, ya que ambas atacan las vías respiratorias superiores”, ha explicado Arnon Vizhnitser, director del departamento de ginecología del hospital, según el diario israelí The Times of Israel. Vale aclarar que la “flurona” no está catalogada como una variante del Covid-19, sino que es la combinación del virus de la influenza y el coronavirus.

Pero en dicho país no preocupa sólo la potencial gravedad de la enfermedad, sino también las consecuencias que ésta podría generar en el sistema de salud, ya que consideran que generaría muchas más internaciones y así podrían colapsar los hospitales y centros de salud.

Incluso antes de Covid-19, las tasas de ocupación de hospitales en Israel ya eran de las más altas en el mundo. En un invierno normal anterior al coronavirus, solo con la gripe, el país no tenía suficiente espacio para sus pacientes. Es por eso que expertos de Israel adelantan las complicaciones que podría traer una ola de “flurona”. De hecho, funcionarios de Salud indicaron que es probable que otros pacientes hayan contraído esta infección, aunque aún no hayan sido diagnosticados.

La lucha de Israel para que no colapse el sistema de salud es tanta que el país ya aprobó la administración de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a pacientes con sistemas inmunitarios debilitados. Se estima que un 60 por ciento de la población cuenta con la pauta completa de vacunación.

Hace tan sólo dos semanas, el 19 de diciembre, en Israel se registraron 794 casos positivos de Covid-19. De allí en adelante una nueva ola de casos se hizo sentir y la curva de contagios no paró de crecer: el 25 de diciembre se notificaron 1.455 casos y siete días después, el 1 de enero de 2022, los contagios alcanzaron el récord de 6.121 en sólo 24 horas. Si bien el número de pacientes graves primero disminuyó y luego se mantuvo estable, la creciente infección amenaza con cambiar la situación.