20 de noviembre de 2025 - 14:47

Después de 10 años, el Gobierno lanzó la compra de 43 trenes nuevos por USD 300 millones: para qué líneas serán

Se trata de un total de 150 coches de pasajeros que beneficiarán a 1.3 millones de personas que lo utilizan para movilizarse diariamente.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de más de 10 años, el Gobierno nacional anunció esta mañana, a través del Boletín Oficial, el inicio de una contratación directa por compulsa abreviada para la compra de 43 trenes nuevos, Unidades Múltiples Diésel (DMU), destinados a los servicios metropolitanos del AMBA, en el marco del plan de inversiones de la Emergencia Ferroviaria.

La adquisición, que demandará una inversión cercana a los 300 millones de dólares, incluirá 150 coches de pasajeros, además de insumos, consumibles, componentes para tres años de mantenimiento, documentación técnica y la puesta en marcha de todas las formaciones.

Qué líneas recibirán los nuevos trenes

Las 43 formaciones serán destinadas a: las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur. Según detallaron desde la Secretaría de Transporte, el objetivo es modernizar la flota actual, donde aún circulan trenes con más de 50 años de antigüedad, mejorar la seguridad, acortar los tiempos de viaje y aumentar la frecuencia de los servicios.

Según detallaron, las nuevas unidades permitirán aumentar la velocidad de circulación, reducirán los tiempos de viaje, optimizarán el ascenso y descenso de pasajeros y mejorarán la experiencia general de viaje. Este sistema de pasajeros moviliza 1.3 millones de personas diariamente.

A nivel operativo, estas formaciones reducen casi a la mitad el consumo de combustible respecto de las locomotoras diésel tradicionales que hoy circulan en el AMBA.

Otras inversiones

El Gobierno ya había adquirido 3 locomotoras diésel-eléctricas por USD 7 millones para la línea San Martín, actualmente en fase final de fabricación y con llegada estimada para enero de 2026.

Además, se ejecuta la compra de repuestos ferroviarios por USD 119 millones para los mantenimientos pesados de las líneas Mitre, Sarmiento y Roca, la primera compra de este tipo en nueve años.

El plan de emergencia ferroviaria

El DNU 525/24 estableció un plan integral que incluye: "Las obras de infraestructura para mejorar la seguridad operacional en todas las líneas, con la optimización de gastos e ingresos de las empresas ferroviarias. A su vez, se han aumentado en un 75% las capacitaciones para el personal ferroviario y se han simplificado normas técnicas, lo que representa una mejora exponencial en la seguridad operacional del servicio ferroviario".

Por Verónica De Vita