Desgarrador: un jubilado salió a vender encendedores para llegar a fin de mes y lloró frente a un cliente

En las últimas horas se viralizó en TikTok un video en el que un hombre mayor de edad tiene que trabajar como vendedor ambulante para poder ganar algunos pesos que le posibiliten llegar a fin de mes y sortear las dificultades económicas.

La escena transcurrió en Palermo, Buenos Aires, cunado unas personas se encontraban consumiendo en la vereda de un bar y se les acercó un abuelo a ofrecerles los productos que tenía. Es que el anciano es vendedor ambulante y les mostró encendedores a las personas que estaban consumiendo en el lugar.

Sin embargo, lo que muchas veces termina siendo una secuencia marcada por la indiferencia del vendedor y del posible comprador, en este caso se reveló como una dura confesión del trabajador y la emoción de quienes escucharon su historia.

El ‘abuelo’ no pudo ocultar su pesar y su preocupación por la situación económica propia y terminó confesándole a sus interlocutores algo desgarrador: “Estoy angustiado y solo”.

“En sus ojos vi la tristeza que llevaba por dentro”, confesó uno de los interlocutores que en ese momento estaba tomado café. El vendedor en ese momento sostenía en una de sus manos una caja con encendedores de distintos colores y un bolso colgado en su hombro.

Pero el momento más emotivo de la conversación se dio cuando uno de los que tomaba café le consultó el precio de los encendedores. Allí, el abuelo compartió no pudo retener su tristeza y se puso a llorar desconsoladamente.

Ante esta situación, el joven lo ayudó: “Tomá $2.000, no me dejes nada y llevate todo”. El abuelo suele trabajar en la línea D del subte y agradecido le insistió al hombre que se llevara algún producto que estaba ofreciendo. Sin embargo, el cliente se negó: “No estoy de acuerdo, estoy contento de darte a vos porque sé que es para comer”.