Desde mañana, la tarjeta de estacionamiento costará 30 pesos en la ciudad de Mendoza

Diciembre llega con una larga lista de aumentos, y el tránsito no quedó fuera de este impacto. Y es que a partir del 1 de diciembre aumenta un 50% el valor de las tarjetas del estacionamiento medido en la Capital. Actualmente el precio de las tarjetas es de $20 cada media hora y pasará a valer $30 por el mismo tiempo.

El último aumento se había aplicado en marzo del 2020, pese al incremento el valor del estacionamiento medido sigue notablemente por debajo de los valores de las playas de estacionamiento.

Desde el municipio capitalino, Patricia Sánchez, secretaria de Hacienda, dijo: “El último aumentó que se hizo fue el 1 de marzo de 2020, hace 21 meses atrás. Es decir que el aumento que se hace del 50% está muy por debajo de los que va la inflación acumulada de esos meses”. Y agregó: que “estos valores están muy por debajo de los costos que tienen las playas de estacionamiento en el centro. El valor hora oscila entre los $100 y $120 pesos, en el estacionamiento medido la hora costará $60 pesos, la mitad de lo que se cobra en una playa”.

Según explicó Sánchez, el Programa de Estacionamiento Medido tiene dos finalidades, por un lado, ordenar el estacionamiento y el tránsito vehicular, y otorgar trabajo a los beneficiarios del plan, quienes no han tenido aumento desde marzo de 2020.

“Los beneficiarios de este plan reciben el 50% de cada tarjeta. En la Ciudad hay 350 tarjeteros actualmente trabajando, con esta medida se beneficiará a todas esas familias”, expresó la funcionaria.

Y sumó: “También con esta medida, buscamos generar un impacto en lo que es la movilidad en la Ciudad, siempre promovemos el uso de la bicicleta, que es un medio de movilidad no contaminante. los fondos que ingresen de este programa al municipio se van a destinar también al mejoramiento de la infraestructura de ciclovías, mejorar las existentes y aumentar la extensión”.

Aumento del 100% en el tránsito

Por su parte, Gustavo Becerra, director de Tránsito de Ciudad, contó cuál es la situación actual del tránsito, en la Capital se ha incrementado un 100% a partir de las habilitaciones de circulación. “Estamos hablando de un ingreso, aproximadamente por año, en la Ciudad de Mendoza de 270.000 vehículos que ingresan diariamente, sin contar los 120.000 autos que residen en la zona. Dentro de las provincias de Argentina, Mendoza ocupa el quinto lugar en el Parque Automotor”.

Y agregó: “Hay horarios picos donde hay congestionamiento del flujo vehicular debido al exceso de demanda en las vías de circulación, algunas arterias suelen verse más cargadas que otras, sobre todo en microcentro. La mayor circulación vehicular proviene del Este, después la zona Norte y Sur, y un poco menos del Oeste”.

Becerra además remarcó que los horarios escalonados ayudaron a descongestionar el tránsito sobre todo en el horario de la mañana.

Imprudencia al volante

El director de tránsito detalló que los accidentes de tránsito se han incrementado en un 26% después de que se levantaron las restricciones por la pandemia de coronavirus. “En lo que va del año podemos hablar de más de 2.200 accidentes, y un 200% de personas con lesiones. También es cierto que el flujo y la circulación vehicular se incrementó en su totalidad, durante la pandemia se redujo un 46% la circulación en la Ciudad”.

En cuanto a las principales causas de los accidentes Becerra dijo: “Principalmente son por error humano, el 88% son falencias de las personas, ya sea porque algún vehículo no respetó el semáforo o el disco Pare, por no respetar la prioridad de la derecha, etc. Si bien, no se maneja a grandes velocidades en el microcentro o macrocentro, la colisión se puede producir igual. En cuanto a la causa por ingestión de alcohol podemos decir que es de 2%, mínimo en comparación al error humano”.

Otro motivo importante para remarcar es el uso del celular a la hora de manejar, es una infracción importante, la gente pierde la atención, y como remarca el funcionario la persona no tienen los cinco sentidos puestos en el volante.

“La gente tiene que salir con tiempo y paciencia, evitar accidentes y problemas de circulación, incluso la violencia vial y confrontaciones entre los conductores. La impaciencia de las personas produce los accidentes en la Ciudad. También hay que ser consciente que no siempre se va a conseguir estacionamiento en la puerta del lugar al que vamos. Además, podemos encontrarnos con remodelaciones de las calles lo que genera demoras. Recomendamos el uso de servicios alternativos como bicicletas, medio de transporte público, y en caso de elegir transitar en auto salir con tiempo, paciencia, respetando las normas de tránsito y no usar el celular al volante”, recomendó Becerra.