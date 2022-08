Gendarme le contó a una trabajadora sexual que abusaba de su hijastra de 7 años y le reveló aberrantes detalles

Un terrible hecho que conmovió a la localidad salteña de Tartagal se dio a conocer en las últimas horas. Un agente de gendarmería contrató a una mujer para que le envíe contenido erótico y le pidió que lo mirara mientras él violaba a su hijastra de 7 años.

Según informó TN, todo sucedió hace un tiempo atrás, pero afortunadamente la denunciante que desde Buenos Aires logró contactar a la gendarmería de Salta, este sábado lograron detener al violador. La madre de la víctima también fue arrestada luego de que se supo que quiso encubrir a su pareja.

El imputado, identificado solo como T.V. -para proteger a la menor- es un gendarme de 35 años, estudiante de abogacía, oriundo de Buenos Aires, pero que actualmente vive en Tartagal y trabajaba en el Escuadrón 54 de Aguaray.

El relato de la mujer es realmente escalofriante. Ella es de Buenos Aires y toda la conversación se dio por medio de chats en redes. En principio, la charla con el violador, a quien le vendió contenido erótico por $8.000, transcurría normalmente.

No obstante, en un momento el acusado le confesó que había abusado reiteradas veces de su hijastra de 7 años. El hombre le reveló los aberrantes actos a los que la había sometido a la niña en detalle, y le pidió hacer una videollamada para que la mujer realice su contenido mientras él abusaba de la niña.

Primeramente, la denunciante accedió, según informó, creyendo que solo se trataba de la imaginación de su cliente, hasta que comenzó a darse cuenta de que le estaba diciendo la verdad. Enseguida buscó datos del violador e intentó que le envíe una foto de su cara, pero no lo logró.

La denuncia de la mujer

Pese a esto, la mujer pudo dar con sus perfiles en redes sociales donde encontró fotos con la nena y otros menores, al parecer hijos de su pareja. Aquí pudo constatar a qué se dedicaba y, le escribió a la madre de la víctima para contarle lo sucedido.

Pero sorprendentemente de ella, todo fue peor: “Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo con este tipo, me contacté con la mamá de la nena, le dije que como madre que soy le pedía por favor que la proteja de este degenerado y lo único que me pidió es que no lo vaya a denunciar y no cuente nada”, informó la mujer a un periodista local.

Desesperada porque entendió la situación de vulnerabilidad que estaba sufriendo la niña, le escribió a la prensa del norte de la provincia para que difundieran el caso. Al instante, se contactó con la gendarmería de Salta para denunciar al pedófilo.

Finalmente, este sábado por la mañana y tras la intervención del fiscal Eduardo Villalba, efectivos del Escuadrón 54 de Aguaray detuvieron al acusado.

La madre de la víctima, docente de nivel inicial, también fue detenida. El domicilio de la pareja fue allanado y se secuestraron celulares y computadoras.

El abusador fue trasladado hacia la capital de la provincia, donde aguarda a ser indagado.