Descubren dos nuevas especies de roedores tuco-tucos

Un equipo de investigación, integrado por especialistas del Conicet, las universidades de Chilecito (UNdC) y Austral de Chile (UACh), describió dos nuevas especies de roedores subterráneos del género Ctenomys, conocidos popularmente como tuco-tucos, ocultos o tunduques. El trabajo fue publicado recientemente en la revista Vertebrate Zoology.

La taxonomía es una rama de la biología que se encarga de clasificar a los organismos, diferenciarlos y delimitarlos en especies diferentes. Es importante estudiar la taxonomía en diferentes organismos porque así, entre otros varios aspectos, se pueden orientar esfuerzos de conservación más adecuadamente. Para el caso de los tuco-tucos su taxonomía aún es muy incierta,y abre puertas a diversas preguntas motivando que distintos investigadores estén dedicados a clarificar la delimitación de especies del género Ctenomys.

El género de roedores Ctenomys es uno de los grupos con mayor riqueza de especies dentro de los mamíferos. Con unas sesenta y ocho especies vivientes, actualmente reconocidas, este género se distribuye desde el Sur de Perú hasta el archipiélago de Tierra del Fuego en el extremo meridional de Argentina y Chile. No obstante, pese a su gran riqueza específica, el poder identificarlas y separarlas no ha sido tarea fácil; muchas de estas especies al inicio fueron descritas en base a caracteres morfológicos, o sea, su apariencia externa (ej. cambios de la coloración del pelaje) lo que llevó a una “sobre inflación” del número de especies; asimismo, muchas de sus poblaciones se encuentran aisladas y sumado la baja capacidad de movilidad, conlleva a la generación de dudas sobre el estado taxonómico de las mismas. La taxonomía de este género es dinámica. En las últimas décadas se han propuesto varias especies nuevas y se han sinonimizado otras. Es decir, una especie dada que se creía era diferente al resto, luego de diferentes indagaciones pasó bajo el nombre de una especie ya existente, generalmente con una distribución más amplia.

Las dos nuevas especies descubiertas recientemente son: Ctenomys eileenae y Ctenomys verzi, nombradas así en honor a Eileen Lacey y Diego Verzi, especialistas abocados al estudio de la sistemática, paleontología, evolución y comportamiento de roedores. Ambas son endémicas del centro-oeste de Argentina. Es decir, solo se encuentran en esta parte del mundo. El “tuco-tuco de Verzi” es exclusivo del sur de la provincia de Mendoza, específicamente del valle de Las Leñas, viviendo entre los 2.000 y 2.400 m. Mientras que el “tuco-tuco de Eileen”, se distribuye en las laderas andinas orientales de las provincias de La Rioja y San Juan, por arriba de los 3.500 m. El hábitat de las dos especies corresponde a pastizales y matorrales montanos.

Los últimos hallazgos en torno a estos roedores se han beneficiado enormemente por el enfoque de una taxonomía integrativa, que incluye datos morfológicos como forma y tamaño del cráneo, datos moleculares, genéticos y ecológicos, entre otros. A esto debemos sumarle crecientes esfuerzos de muestreos de campo en áreas no muestreadas, o poco muestreadas, y la consulta de colecciones biológicas, que constituyen la base de datos de nuestra biodiversidad.

En suma, desde el año 2020 a la fecha se han descrito siete nuevas especies de tuco-tucos y se han sinonimizado alrededor de otras cuatro especies, de las cuales se desconocía su composición molecular. Asimismo, se han identificado potenciales especies candidatas a ser descriptas en un futuro cercano. En Argentina una veintena de especies de tuco-tucos están en categorías de especies amenazadas (ver: cma.sarem.org.ar/listado-de-especies-amenazadas)

El hecho de continuar investigando, explorando nuevos ambientes y refinando una delimitación más integral y completa de las especies, es fundamental, no solo para conocer nuestra diversidad biológica, sino también para la planificación de la conservación y hábitats de sus poblaciones.

*La autora es investigadora adjunta del Conicet en el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (Iadiza, Conicet-UNCuyo-Gob. Mendoza). Laboratorio de Filogeografía, Taxonomía Integrativa y Ecología (Lftie).

