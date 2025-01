Denuncian sobreprecios en el PAMI y cartelización de laboratorios: qué dice la obra social

La denuncia fue interpuesta por Elisa Carrió , ex diputada de la Nación y Hernán Reyes, actual legislador en CABA. Es contra la agencia de colaboración empresaria Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales, el Laboratorio Elea Phoenix S.A., la persona jurídica GP Pharm S.A., Laboratorio Kemex S.A.Biosidus S.A.U., Laboratorios Raffo, por el delito de defraudación contra la administración pública. También contra la ex directora del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) durante la gestión en que ocurrieron los hechos, Volnovich, por la misma calificación legal, más la calificación de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Qué denuncian en el Pami

“Nosotros denunciamos a los funcionarios del Pami por incumplimientos de deberes de funcionario público y a los laboratorios por defraudación al Estado”, resumió Reyes. “Lo que nosotros estamos viendo es que en el Pami hubo un mecanismo a través de ACE Oncología, que es la mandataria, en virtud del cual se vendió a la obra social de los jubilados por encima del precio de mercado”, refirió en relación a la entidad intermediaria que según dijo representa a los laboratorios. Dijo que hacen esto a través del convenio Pami-Industria.

Consideró que incluso este artilugio también podría ser aplicado con cualquier otra obra social, “porque nosotros creemos que los laboratorios funcionan cartelizados, con lo cual, yo creo que toda la industria funciona concertando precios y condiciones de mercado, y particularmente en oncológicos detectamos estas diferencias”, subrayó.

“Lo que sospechamos que hacen es, a través de estas mandatarias que son también de los laboratorios, monitorear todo el mercado y se aseguran con el PAMI, que es el 45% de la facturación de total de los medicamentos, pero que la incidencia que tiene en términos de facturación, en términos de alta complejidad es aún mayor”, detalló el legislador.

Agregó que este manejo que opera con el PAMI, también incide en el precio de los medicamentos ambulatorios y presiona también directamente sobre prepagas, las obras sociales y los ministerios públicos de salud de cada provincia. “Porque en definitiva, como estos medicamentos de alta complejidad no los paga el paciente directamente nunca, porque siempre están intermediados por su obra social o el propio Estado, es ahí donde se disparan los precios de manera ridícula”, apuntó.

Advirtió además que “en la opacidad, lo que hacen es perforar y lastimar los sistemas de seguridad social sindical y de seguridad privada”. Agregó que la actual gestión prorrogó el convenio en septiembre del año pasado y volvió a poner como intermediaria en los medicamentos ambulatorios a Farmalink, que también dijo que es una mandataria de los laboratorios.

Para los denunciantes, se está ante un “mercado farmacéutico con características oligopólicas”, lo que implica que pocos controlan la producción y distribución de los medicamentos en cuestión.

Qué dice el Pami de los medicamentos oncológicos

En el Pami consideran que no hay ningún delito sino que se trata de un procedimiento habitual y que la denuncia no va a prosperar. Eso implica que no se están haciendo investigaciones así como tampoco se han hecho cambios, la metodología de trabajo sigue siendo la misma pese al cambio de gestión.

En la sede nacional de la prestadora argumentaron a Los Andes que lo que sucede habitualmente es que se licita para obtener mejores precios y si no, se compra dentro del convenio marco, que tiene costos más elevados.

Detallaron que para reducir los costos de los medicamentos que son consumidos por muchos pacientes, PAMI suele hacer una licitación pública para obtener mejor precio que el que tiene en el marco del convenio marco. “Esta licitación la ganó GP Pharma, pero a los pocos meses de haber ganado la licitación, por cuestiones logísticas, de costo o porque puso un precio que era insostenible, no pudo sostener y empezó a incumplir esa licitación”, explicó una fuente del área.

“Pami para sostener el tratamiento de sus pacientes tiene que ir al convenio marco, porque había hecho una licitación para obtener mejor precio, pero de todas maneras tiene que garantizar la atención a los pacientes”, detallan. Como se terminó pagando más, Señalaron que PAMI le aplicó una multa de $800 millones de pesos al laboratorio, de los cuales ya ha pagado más o menos el 15%, afirmaron.

Respecto del convenio, en PAMI explicaron que está por debajo del precio de venta al público pero como son medicaciones de alto costo, los volúmenes son muy altos. No se trata de productos de los que usualmente la gente va a comprar a una farmacia sino que son casos en los que suele mediar una obra social, una prepaga, la Superintendencia de Servicios de Salud o el Estado.

Por eso, en la entidad afirmaron: “La denuncia no va a quedar en nada, pero por esto mismo, porque es un modus operandi”.

Lilita Carrió, una de las denunciantes del Pami

Volnovich tampoco se quedó callada y público en X su descargo, que va en el mismo sentido de lo señalado por la entidad.

Volnovich aseguró que no hay perjuicio para afiliados ni el Pami

A través de su cuenta en la red social X, Luana Volnovich, ex titular de Pami, calificó las denuncias de “una operación” y “una completa estupidez”, defendiendo la gestión del organismo y las prácticas utilizadas para la compra de medicamentos.

La ex funcionaria dijo que PAMI atiende a casi el 50 % de los pacientes oncológicos del país. “Los procedimientos de contratación de PAMI existen casi desde antes que yo hubiera nacido, y contemplan dos variables: un convenio marco con los laboratorios y licitaciones de algunas moléculas oncológicas y especiales”, detalló.

Luego explicó que cuando una empresa gana una licitación para proveer un medicamento oncológico se solicitan según la necesidad de los afiliados y por ser productos de alto costo tienen trazabilidad.

“La molécula se provee por el convenio marco para garantizar el tratamiento, se factura a precio de convenio (que suele ser más alto que el de la licitación) y chan chan chan… Se le descuenta al laboratorio que no proveyó la licitación el 100% del valor que pagó PAMI por convenio. ¿Perjuicio para el paciente? Ninguno. ¿Perjuicio para PAMI ? Ninguno”, aseguró.

Sin embargo, el legislador denunciante, Hernán Reyes, dijo que en la presentación dejan constancia de que la mayoría de las adquisiciones se hacen por convenio marco. Por caso, “por convenio marco del 2023, en oncológico se contrataron 1.200.000 unidades y por licitación pública 980.000. Con lo cual acá no es que hay licitaciones y por incumplimiento se va el convenio marco. Si tenés casi 300.000 unidades más compradas por convenio marco, es como más habitual que directamente se fueran al convenio marco”. Y agregó que hay medicamentos como el anastrozol, que se usa para tratar el cáncer de mama, que se compraron por convenio marco en $14.000 mangos y en la licitación estaba a $1.000.