Denuncian a un empresario por reiteradas estafas en la construcción de casas en Mendoza

La dura historia de vida de los peluqueros Silvia Trubiano y Sergio Reynoso, quienes conmovieron a toda la provincia, destapó –a la vez- todo un circuito de denuncias por estafas que involucra a un empresario mendocino y a su empresa constructora. O a sus empresas constructoras, ya que –según consta en las denuncias- no cuenta con una sola.

Silvia y Sergio son el matrimonio godoicruceño que logró juntar una importante cantidad de dinero gracias a una campaña iniciada en las redes sociales, monto con el que no solo pudieron ponerse al día con el alquiler del departamento donde viven –y evitar ser desalojados-, sino que también les permitió retomar la construcción de su propia casa. Él tiene la enfermedad del Parkinson y ella aprendió el oficio de su marido para hacerse cargo del día a día de ambos.

Así dejó la empresa constructora la casa de Sergio.

Uno de los actores involucrados en la dura historia de la pareja es un empresario (cuyas iniciales son J.O.) y su empresa constructora (F.S.A.S), quien había encarado trabajos de reconstrucción en la casa de ambos en calle Figueroa Alcorta al 600 (Godoy Cruz) y quien –a raíz de intervenciones equivocadas- la dejó inhabitable y al borde del derrumbe. Como el matrimonio ya había pagado por los trabajos (entregaron su auto como forma de pago), el responsable de la obra se comprometió a pagarles el alquiler del departamento donde viven. Pero dejó de pagarlo a fines del año pasado y, de no haber sido por la solidaridad de la gente, los peluqueros estarían en la calle.

Luego de que saliera a la luz la conmovedora historia de la familia y el final feliz, el detalle de la promesa incumplida por parte de la empresa constructora (F.S.A.S) activó varias alarmas. Porque, por lo visto, la promesa incumplida de J.O. parece ser una de tantas que ha hecho (e incumplido).

“Me lo presentaron y firmé un contrato con él donde se comprometía a entregarme la casa en 6 meses, en condiciones de ser habitada. Llevo más de 14 meses, la casa no está terminada y él se borró. No contesta más mis mensajes, y muy de vez en cuando aparece con alguien a quien manda para hacer alguna tarea suelta. Me cobró la totalidad de la casa, nunca la terminó y, lo que ha hecho, lo ha hecho mal”, destaca Martín Mercado, uno de los damnificados por el incumplimiento del empresario denunciado.

Denuncian a un empresario de la construcción por reiteradas estafas en la construcción de casas en Mendoza. Foto: Gentileza Martín Mercado.

Mercado presentó una denuncia contra J.O. y la forma F.S.A.S el 10 de abril en el Ministerio Público Fiscal (D-27836/23 es el número con que fue identificada la presentación). Pero es apenas uno de los tantos engañados. Los Andes pudo acceder al testimonio de 7 personas que, con varios puntos en común entre sus historias, han denunciado por incumplimiento al empresario.

“Iniciamos acciones legales y estoy con una demanda penal contra él, además de acciones para conseguir que nos devuelva el dinero. El cambió el teléfono, cerró el local de Godoy Cruz y está trabajando con otra firma en Guaymallén. Pero no queremos que estafe a nadie más. Haber conocido a esta persona fue lo peor que nos pasó, vivimos los peores momentos de nuestras vidas”, detalla a su turno Cecilia Arias, otra de las víctimas del empresario de la construcción.

Todos los denunciantes, además, acusaron que el hombre ha cambiado de teléfono en varias oportunidades y que hasta cerró la sede de su comercio en calle San Martín Sur, de Godoy Cruz.

Los Andes se contactó en reiteradas oportunidades con J.O. (no se lo identifica con nombre completo ya que no está imputado aún) y el propio empresario dijo contar con documentación que demostraba que estaba cumpliendo con todos los trabajos por los que lo acusan. No obstante, nunca aportó la documentación referida, hasta que –ante la insistencia- dejó de responder cualquier tipo de comunicación de este diario.

Así dejó la empresa constructora la casa de Sergio.

El caso que destapó las irregularidades

El primero de los casos que salió a la luz fue el de Silvia Trubiano y Sergio Reynoso. En 2019, ellos vivían en la casa que les había dejado como adelanto de herencia la madre de ella, en calle Figueroa Alcorta al 600 (Godoy Cruz). Y fue entonces cuando uno de los hermanos de Silvia decidió encarar la construcción de un pequeño departamento en la parte de atrás de la vivienda.

Silvia Trubiano y Sergio Reynoso, dos de las víctimas del empresario denunciado. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

“En medio de las obras, rompieron una pared que no había que romper y eso derivó en que toda la casa se empezara a venir abajo. Primero se deterioró la cocina y luego se empezaron a deteriorar todos los techos. Cuando hicimos el reclamo a la empresa constructora que estaba a cargo de la obra, ellos se comprometieron a arreglar todo. Teníamos un Ford Ka y se lo di a la empresa como parte de pago por esos trabajos”, rememoró Silvia Trubiano sobre el inicio del problema y entrevistada por Los Andes a fines de marzo.

Pero la idea de que el auto funcionara como estimulante para agilizar el trabajo tampoco dio resultado. Y es que, según contó Silvia, el responsable de la empresa constructora nunca lo puso a su nombre el auto –aunque lo recibió-, y ante los constantes reclamos de devolución frente a la inacción en la obra, el hombre intentó eludirlos como pudo.

“Habían pasado 6 meses y no había hecho ninguna obra en la casa. Nosotros seguíamos ahí y se nos caían los techos, se nos llovía todo. Después de tanto insistir, me pagó el auto a un precio desactualizado y en 3 cuotas. Con esa plata apenas pude hacerle frente a los gastos del momento”, repasó.

Así dejó la empresa constructora la casa de Sergio.

Como las obras a las que se había comprometido la empresa no avanzaban en Figueroa Alcorta, el mismo responsable de la firma ofreció alquilarles un departamento vivieran hasta que estuviera todo arreglado. Y así fue como, casi 3 años después, llegaron al departamento donde están ahora, con la renovada promesa de J.O. de que se iba a tirar todo para construirles una nueva en su terreno.

Siempre de acuerdo al relato de Silvia, el responsable de la empresa constructora se hizo cargo del pago del alquiler hasta fines del año pasado. Desde entonces el empresario se borró, no pudieron hacerle frente al pago del alquiler. Y fue gracias a la campaña solidaria que consiguieron el dinero para saldar esa deuda, además de un monto para intentar reactivar la reanudación de los trabajos en su casa propia.

Las otras denuncias contra el constructor

Martín Mercado vive en la Ciudad de Mendoza y está construyendo su propia casa en Lunlunta (Maipú). Inició las obras con J.O. y F.S.A.S, quienes prometían tener la casa lista y en tiempo récord (6 meses). El precio, bastante conveniente, también fue un atractivo cuando este mendocino se inclinó a comenzar a trabajar con él. Pero no sabía que comenzaría a vivir una pesadilla.

“Ahora estoy terminando de arreglar el techo yo por mi cuenta, porque él lo dejó mal”, cuenta Martín en su casa inconclusa. “Lo que hace, lo hace mal. El proyecto no tiene ingenieros, no tiene arquitecto. Yo tuve que contratarlos por mi cuenta, además de instalar gas y agua”, agrega este hombre que denuncia ser una de las tantas víctimas que este empresario tiene en Mendoza.

Denuncian a un empresario de la construcción por reiteradas estafas en la construcción de casas en Mendoza. Foto: Gentileza

En su denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal, Martín Mercado es sintético y contundente en su relato. “Contraté una empresa constructora que se llama (NdA: aquí menciona al nombre de la firma) hace 14 meses y me dejó la obra sin terminar y lo poco que realizó lo hizo mal. Se me está por caer el techo, no presentó los planos en la Municipalidad correspondiente y no cumplió con el contrato que tenemos firmado por ambas partes que dice que tenía que terminar la casa en seis meses y la entregaba con llave en mano”, detalla.

Denuncian a un empresario de la construcción por reiteradas estafas en la construcción de casas en Mendoza. Foto: Gentileza Martín Mercado.

Víctimas desde Buenos Aires

Ada Bongio (57) vive en Buenos Aires con su esposa, Mariel, y su sueño ha sido –desde siempre- venirse a vivir a Mendoza. “De acuerdo a los planes que teníamos, en este momento tendría que estar hablando con vos en Mendoza y en mi casa. Pero gracias a J.O. (ella lo nombra) no es así”, cuenta la mujer desde Buenos Aires.

En marzo del año pasado, las mujeres compraron un terreno en La Consulta (San Carlos) y, tras hacer algunas averiguaciones, conocieron al cuestionado y multi denunciado constructor. “Tuvimos la mala suerte de caer en esa empresa. En una misma cuadra de la calle San Martín de Godoy Cruz estaban todas las empresas de él, referidas a construcción. Nosotros lo contratamos para construir con la modalidad de Steel frame y la promesa del proyecto era que te lo entregaba con llave en mano”, recapitula Ada, repitiendo el mismo discurso que le habían dado a Martín Mercado.

En mayo de 2022, el matrimonio de Buenos Aires comenzó a invertir dinero y una dedicación plena a la casa mendocina para venir a disfrutar de su retiro. Pero, cuando habían pagado más del 50% del proyecto, surgieron las primeras irregularidades.

“En agosto de 2022 le habíamos pagado la mitad de la casa, más los aranceles municipales y el dinero para otras cosas. Como no había novedades, en octubre del año pasado viajé yo a Mendoza. Y fue en ese momento donde, por comentarios, me empezaron a llegar versiones de que ni él ni la esposa estaban bien vistos dentro del rubro”, continúa Ada Bongio, quien define a J.O. como un “encantador de serpientes”.

Ya en Mendoza, Bongio terminó de confirmar sus sospechas. La construcción de la casa nunca avanzó a cargo de J.O. y su constructora, tampoco recuperó el dinero que ya había invertido y ella misma tuvo que encargarse hasta de comprar y colocar el cerco.

“Todo lo que tenía era un bosquejo que le había hecho yo. A eso súmale más llamadas, viajes a Mendoza, todo es plata. En marzo de este año volví y dijo que supuestamente me iba a devolver la plata. Pero sigo esperando”, detalla Ada Bongio.

Así dejó la empresa constructora la casa de Sergio.

“La persona que me salvó fue la arquitecta que él mismo me había puesto. Cuando ella se dio cuenta, se abrió de él y yo empecé a trabajar directamente con ella, y no fuera por la arquitecta, hoy no tendría nada. Sigo teniendo el terreno, pero el dinero con el que se quedó es mucho. ¡Es el 50% de una casa!”, repite la mujer.

La víctima que vive en Buenos Aires ya llevó el caso a la Justicia Penal también. Incluso, entre las pruebas que han incluido, está la captura de una publicación en redes donde, con el nombre de otra firma constructora, ofrece a la venta un terreno en el mismo lugar donde está la vivienda de Silvia y Sergio que él dejó inhabitable.

“Queremos recuperar lo nuestro”

Cecilia Arias conoció a J.O. gracias a su trabajo, por un vínculo comercial con la empresa constructora. La relación entre ambos era de mucha confianza, y fue así como Cecilia le comentó al hoy denunciado que estaba pensando construir su propia casa.

Denuncian a un empresario de la construcción por reiteradas estafas en la construcción de casas en Mendoza. Foto: Imagen ilustrativa.

“Él tenía una empresa constructora y se ofreció a hacer el proyecto. El presupuesto de él fue el más conveniente y mi marido fue a ver otras obras que tenía en distintos barrios. Todo esto fue entre enero y febrero del 2022 y, la verdad, nos inspiró confianza. Había un vínculo laboral de confianza, por lo que nos animamos a darle 30.000 dólares, que era el equivalente a 50% de la casa”, inicia su relato la mujer.

Y agrega que fue ese el momento en que comenzó el padecimiento: J.O. no les llevaba los materiales que habían comprado, debían perseguirlo y los pocos trabajos que llegó a hacer la gente que mandaba (siempre poca y poco calificada) se hicieron mal y debieron rehacerlos ellos.

“Ahí fue cuando empezamos a avizorar cuál era el panorama. Nos dimos cuenta de que nos estaba cagando e intentamos recuperar algo. En ese momento pudimos recuperar 6.000 dólares”, agrega.

El octubre de 2022, Cecilia y su marido denunciaron penal y civilmente a J.O. y a su constructora F.S.A.A. “Él cambió el teléfono, cerró el local de Godoy Cruz y está trabajando ahora con otra firma. Queremos que no estafe a nadie más”, concluye.

Denuncian a un empresario de la construcción por reiteradas estafas en la construcción de casas en Mendoza. Foto: Imagen ilustrativa

Sin denuncia formal

Luis Gioacchini y Nancy Vargas también son un matrimonio, y –reconocen- son otras de las víctimas de las promesas incumplidas y estafas de J.O. No obstante, decidieron dar vuelta la página por su cuenta, continuar con la construcción y no denunciarlo.

“Decidimos no ir a la Justicia porque no tiene nada a nombre de él, no le iba a poder sacar nada. Y preferimos poner la plata que me iban a salir los abogados en la casa, para terminarla”, cuentan con dejos de resignación. No obstante, relatan su experiencia a Los Andes.

“Suscribimos un contrato para construir nuestra casa con él en enero del 2021 y le dimos la mitad de lo que habíamos pactado. La idea era que con ello se hiciera acopio y se comenzara a trabajar en el proyecto. Era una casa con una división en Maipú, para que quedaran como dos departamentos espejos”, rememoran Luis y Nancy.

Al igual que a los demás embaucados, J.O. los había seducido con la promesa de “entrega de llave en mano”.

“Le entregamos la mitad y esperamos los tiempos lógicos. A mediados de 2021 salió la autorización de la Municipalidad, pero él nunca rellenó el terreno. Me ofrecí a hacerlo yo, pero él me dijo que tenía que hacerlo sí o sí él. Así estuvimos hasta septiembre de 2022, cuando directamente me puse yo por mi cuenta con la casa”, recapitula Luis Gioacchini.

La casa del matrimonio hoy está terminada –la completaron por su cuenta y con otros trabajadores- y ahora están con algunas obras relacionadas a las cloacas, errores que el propio J.O. cometió en lo poco que llegó a hacer.

Denuncian a un empresario de la construcción por reiteradas estafas en la construcción de casas en Mendoza. Foto: Archivo Los Andes.

El modus operandi

“Lo que hace este tipo es como un esquema piramidal: toma una obra, le cobra al cliente el dinero y, con ese capital, toma otra obra y hasta hace una primera inversión de material. Así va tomando el 50% de cada proyecto”, resume Emmanuel Montigel (37) al intentar explicar su experiencia y la manera en que –según el mismo pudo observar- trabaja J.O.

Este hombre le entregó más de 20.000 dólares al empresario a cambio de una casa que, como en tantos otros casos, nunca recibió. “Me contacté en 2020 con él porque necesitaba empezar una construcción en seco, en ladrillo y con el método Steel frame. En ese momento tenía un auto, un Audi TT, y yo le propuse el vehículo como parte de pago para empezar a construir.

Montigel, quien trabaja en Higiene y Seguridad y estudia Abogacía, encargó a J.O. una casa de 80 metros cuadrados de ladrillo y correspondía al constructor buscar una arquitecta y encargarse de todo lo que era el grueso de la obra (pisos, ladrillo y techo, todo de losa). Hasta firmaron un contrato.

“Esa etapa no se terminó, tuve que comprar todo yo. Yo le llamaba, le escribía, lo molestaba todos los días para que mandara cosas. Yo ya le había pagado todo, por lo que lo perdí prácticamente de entrada”, lamenta.

Cuando Emmanuel Montigel se asesoró con un abogado por el contrato, este letrado le explicó que no había muchas chances de obligarlo a que lo ejecutara porque las cláusulas no eran claras. “Me dijo que él lo confeccionaba, lo firmaba una escribana y quedaba todo en la nada”, sigue, con resignación.

Denuncian a un empresario de la construcción por reiteradas estafas en la construcción de casas en Mendoza. Foto: Imagen ilustrativa

J.O. dejó la casa prometida y ya pagada en Luján a medio construir, mientras que –además del auto-, el dueño de casa le había pagado 5.000 dólares en efectivo para las aberturas.

“Iba todas las semanas a su oficina, le insistía y cada tanto me tiraba un poquito de cada cosa. Al final me hice cargo de la mano de obra yo. Sabía que me había estafado, pero no me di por vencido y traté de recuperar algo. Me di cuenta que, desde el comienzo de la obra, habían pasado 5 cuadrillas de albañiles diferentes. A ninguno les pagó, por eso los cambiaba todas las semanas”, agrega.

Los fines de semana, Emmanuel le dedica algunas horas a la construcción de su casa, ansiando ya terminar lo que incumplió J.O. “A él dejé de llamarle el año pasado, cuando me cansé de que no me contestara. Al principio me daba vergüenza y me costaba entender que me habían cagado, hasta que lo asumí”, cierra.

“Una mujer iba llorando a rogarle a la oficina”: relatos de quienes trabajaron con él

Marcos Fernández (42) es albañil y trabaja por su propia cuenta. Comenzó a los 19 años, por lo que lleva más de la mitad de su vida en la construcción. Y, hasta que conoció la manera en que J.O. “enganchaba” a sus víctimas, era uno de los obreros a quien llamaba el empresario para los proyectos.

“He visto a una de las clientas que iba llorando a la empresa y le rogaba que le devolviera la plata, ella tenía una casa en calle Terrada”, resume Marcos.

El albañil explica, además, que hay mucha gente que actualmente está terminando con él –por su cuenta- trabajos había iniciado J.O. “Lo hago más como asesoramiento y ayuda, porque sé que hay mucha gente que le dio a J.O. toda la plata que tenía y no se quedó con nada para la casa. Yo estoy tratando de ayudarlos con pequeñas cosas”, agrega.

Denuncian a un empresario de la construcción por reiteradas estafas en la construcción de casas en Mendoza. Foto: Imagen ilustrativa.

En cuanto al empresario de la construcción denunciado y su rol como empleador, Marcos Fernández destaca que de un momento para el otro dejó de pagarle en tiempo y forma. Entonces, decidió dejar de trabajar con él “Los clientes pedían que fuera yo, pero él se inventaba que había robado unas herramientas y por eso no iba. Lo cierto es que él nunca me quiso pagar”, explica quien trabajó con J.O. hasta septiembre del año pasado.

“Este tipo cagó a gente por todos lados, y es algo desesperante”, resume el obrero.

Federico Kaul es fabricante de aberturas de aluminio y ha sido testigo presencial de lo que ha vivido Martín Mercado (uno de los denunciantes) con J.O. Porque Federico estuvo a punto de quedar en medio de una de las estafas en ese trabajo.

“A J.O. le compré unas máquinas para mi trabajo y él me ofreció que, como parte de pago, le entregara mercadería. Yo le di una parte de efectivo y el resto me comprometí a darle materiales cuando él me solicitara, para saldar la deuda. En noviembre 2022 me pidió un presupuesto, que terminaría siendo para Martín Mercado, y excedía la deuda que yo tenía con él. Entonces yo le dije que me tenía que dar como anticipo ese excedente”, recapitula Kaul.

Denuncian a un empresario de la construcción por reiteradas estafas en la construcción de casas en Mendoza. Foto: Imagen ilustrativa.

El fabricante de aberturas de aluminio no le entregó la mercadería, ya que el empresario hoy denunciado nunca le pagó el anticipo convenido.

“Muchas veces me preguntó J.O. cómo podíamos hacer, y yo le decía que necesitaba el anticipo y que el saldo lo ponía yo si hacía falta. Como yo necesitaba tomar las medidas, J.O. me dio el teléfono de Martín y yo arreglé con él. Allí Martín y sus padres me contaron y mostraron lo poco que había hecho la constructora”, sigue Federico Kaul.

A partir de ese momento, los dueños de la casa que estaba en construcción iniciaron una comunicación directa con el fabricante de aberturas. Al principio, las víctimas le reclamaban a Kaul lo que no había cumplido Jorge, hasta que finalmente entendieron la situación.

“Cuando le pedí el anticipo a J.O., él me daba vueltas. Mientras tanto, Martín me insistía, pero nosotros no habíamos empezado sin tener el dinero. Hasta que en un momento el padre de Martín decidió poner él ese anticipo que yo le reclamaba a Jorge, y arreglamos que yo pusiera la parte que le debía a J.O. y así poder colocar las aberturas en su casa. Yo le dije que no tenía problemas, simplemente necesitaba que Jorge estuviera al tanto para que no me reclame nada luego. Entonces yo le mandé un mensaje a J.O. contándole que estaba todo cerrado, pero nunca me contestó”, concluye Federico Kaul.

La escueta respuesta del empresario denunciado

Ni bien se conoció la denuncia pública de Silvia Trubiano y Sergio Reynoso sobre el incumplimiento en la entrega de su casa en calle Figueroa Alcorta, las voces de distintos damnificados y engañados por J.O. se fueron sumando con relatos de situaciones similares.

Denuncian a un empresario de la construcción por reiteradas estafas en la construcción de casas en Mendoza. Foto: Imagen ilustrativa.

Con todos los testimonios y las copias de las denuncias que se presentaron formalmente, Los Andes intentó comunicarse y reunirse en reiteradas oportunidades con el empresario denunciado.

“Se han demorado algunos trabajos, es cierto. Pero no es que yo incumpla”, explicó J.O. en una de las comunicaciones mantenidas con Los Andes.

En un par de oportunidades hasta se fijó una fecha para una entrevista presencial, aunque a último momento el hombre acusado por incumplimiento ante quienes lo contrataron para que construya su casa canceló el encuentro.

“No me he borrado jamás. La casa de Figueroa Alcorta tenía orden de demolición de la Municipalidad de Godoy Cruz y yo pagué el alquiler de donde vivieron ellos después durante 2 años y medio”, explicó en otras de las comunicaciones.

Además, insistió en que a sus clientes les ha entregado la casa como siempre acordaron y que ha cumplido con sus compromisos. Pero ante los últimos requerimientos de Los Andes para hablar con él sobre las denuncias, directamente ni respondió.