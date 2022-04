Un hombre tenía un carpincho en cautiverio y su hijo lo defendió: “Lo íbamos a hacer para las Fiestas”

La convivencia entre carpinchos y seres humanos se volvió tema habitual en algunos barrios privados, luego de que esos proyectos inmobiliarios introdujeran ese tipo de animales en ambientes que no eran los apropiados.

El resultado fue la propagación de los mismos al punto que luego fueron considerados como plagas y se gestó un movimiento ciudadano para protegerlos ante la amenaza que empezaron a vivir por parte de propietarios de terrenos.

El tema parecía encaminado, pero otro ejemplar volvió a mostrar el maltrato del que son objeto luego de que fuera rescatado de un barrio en la Ciudad de Buenos Aires ya que permanecía en cautiverio en un domicilio particular.

Concretamente el animal se encontraba bajo tenencia ilegal por parte de un vecino de 58 años de Villa Soldati, que lo mantenía encerrado entre el patio y la parte frontal de su domicilio.

En el rescate intervinieron la policía y miembros de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA). Según lo informaron autoridades porteñas, el roedor “fue trasladado a la sede del Ecoparque porteño para su proceso de recuperación” ya que se encontraba en un delicado estado general.

“Papá tenía al animal desde chiquito. Es como un hijo y adentro tiene un lugar enorme para vivir. Incluso, mi viejo le daba de comer”, afirmó uno de los hijos del hombre demorado por la tenencia del animal a T9.

“Mi papá no es ningún delincuente y está detenido. Al carpincho se lo regalaron. Es más, no lo cocinó. Lo íbamos a hacer para las Fiestas, pero no lo cocinó porque se encariñó”, argumentó el joven.