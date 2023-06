Dejó su trabajo como modelo y se convirtió en bicivagabundo: “Estaba esclavizado y ahora estoy lleno de experiencias”

Un argentino de 37 años que trabajaba de modelo en el exterior decidió dejar todo para recorrer el mundo en su bicicleta. Federico Farrel sufrió una fuerte decepción amorosa y cayó en depresión.

Aunque nació en Venado Tuerto, Santa Fe, hace más de una década se fue del país y comenzó una carrera en el modelaje. Vivió en Chile y en los últimos 13 años estuvo en México.

Sin embargo, un día se enteró de que su pareja lo había engañado y esta situación planteó un nuevo escenario en su vida. Luego de procesar el duelo por la ruptura de la relación, Federico armó una mochila y salió en su bicicleta.

Federico Farrell nació en Rosario pero hace años vive en el exterior - Instagram Fede Farrell

Hace dos meses y medio dejó México, estima que lleva más de 3000 kilómetros recorridos y espera llegar a la Argentina para pasar las Fiestas con su familia.

“Hay semanas enteras que paro y no hago nada. Pero ahora estoy muy entusiasmado porque me voy a encontrar con un amigo argentino que me va a enseñar a bucear, cosa que yo jamás hice y era un pendiente que tenía”, contó Federico a TN.

Federico contó que el dolor que sintió por la ruptura los empujó a dar un giro de 180 grados en su vida. “¿Qué puede empeorar acá? No hay peor que esto, hagamos algo. En esa situación, donde estaba todo destruido, empiezo a pedalear largo”, dijo.

“Para mí es ley no pedalear de noche, por un tema de seguridad, porque los autos no te ven. Cuando ya el sol está bajando, si no tengo donde quedarme, tengo mi tienda de acampar con mi colchón inflable. Si siento confianza para acampar, acampo, y si no busco algún hostel”, explicó.

Bicivagabundo

Además de trabajar como modelo, Fede Farrell es musico y en su canal de YouTube ha compartido sus videos musicales y videos sobre su largo camino de regreso a casa.

No obstante, de momento se encuentra desempleado. “Soy un bicivagabundo. Tuve una vida adulta muy bonita, muy privilegiada, nunca me faltó laburo, tuve una carrera que me daba plata, no me faltaba nada. Económicamente tenía todo lo que necesitaba para vivir bien, pero una insatisfacción muy grande”, confesó.

“Estaba esclavizado y ahora estoy lleno de experiencias nuevas. El nivel de estímulo que estoy recibiendo es justamente lo opuesto a ese estancamiento que ofrecía la vida que tenía antes”, dijo.

