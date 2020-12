Dejaron globos, flores y fotografías en el lugar donde hallaron el cuerpo de Florencia Romano

Este domingo un grupo de personas se reunió en el lugar donde hallaron el cuerpo de Florencia Romano (14), en Maipú, y realizaron una ceremonia para darle una “despedida digna”.

Pasadas las 18, los presentes comenzaron a reunirse frente al frigorífico de calle Alsina, donde la adolescente fue encontrada muerta en una acequia el jueves pasado.

La convocatoria se hizo a través de las redes sociales y estuvo a cargo del grupo Alas Rotas. Entre los asistentes había vecinos, miembros del grupo organizador y familiares de Florencia.

Dejaron globos, fotos y flores donde hallaron el cuerpo - Orlando Pelichotti Los Andes

“Lo hicimos porque queríamos darle una despedida digna”, explicó a Los Andes Brenda Quiroga, coordinadora de Alas Rotas, quien reiteró el pedido de justicia por el crimen de la chica.

Agregó que durante la mañana de este domingo se comunicó con la madre y el padre de Florencia para pedirles autorización para realizar el acto. “No íbamos a avanzar hasta tener el sí de la familia”, manifestó.

“No vamos a parar hasta que nos escuchen, hasta que no haya más sábanas para taparnos, hasta que no haya más frazadas para cubrirnos”, dijo en referencia a la forma en que fue descubierto el cuerpo de la víctima.

“Fue algo muy cordial, no incluimos violencia, no pagamos con la misma moneda que le pagaron a Florencia”, remarcó Brenda.

Tras una palabras por parte del grupo, cantaron una canción y se dirigieron hasta el lugar donde tiraron los restos. Del otro lado de la calle, donde no corre agua, dejaron los globos, flores y fotografías de la chica.