Debate vendimial: Mayra Tous quiere continuar como Reina en 2021 y Gabriela Koltes pidió que las llamen “embajadoras”

La Fiesta Nacional de la Vendimia está en la agenda de los mendocinos a pesar de la pandemia de coronavirus.

En los últimos días, dos declaraciones volvieron a poner temas de debate en la mesa: la Reina Nacional de mandato cumplido, Gabriel Koltes, pidió que la soberanas sean llamadas embajadoras, mientras que la actual reina, Mayra Tous, aseguró que estaría dispuesta a mantener su trono durante el 2021, ante la posibilidad que no se realice la próxima Fiesta Nacional de la Vendimia.

Las declaraciones se dieron en el programa “La Peña del Tano” que se emite por YouTube.

Koltes y las embajadoras

La Reina Nacional del 2011, Gabriela Koltes, habló con Los Andes previo a su rutina de entrenamientos y ratidicó lo que dijo en el programa folckórico.

“Para mí siempre la reina fue una embajadora, eso la define mejor, ya que a las chicas se las capacita en la previa a la Fiesta de la Vendimia y después que son electas son las representantes de Mendoza en todo el mundo. Además tienen llegada social en los sectores más vulnerables”, señaló.

Koltes aseguró que hoy la chicas que se postulan están más preparadas para ocupar ese “cargo”: “La palabra Embajadora tiene un concepto más amplio, hoy las chicas están cada vez más capacitadas porque saben que no es un la elección, sino que es más global. Están más preparadas”.

Gabriela tuvo la posibilidad de viajar y ver la reacción de la gente: “La figura de la reina o embajadora repercute en la gente. En mi caso particular me tocó ir a hospitales o barrios carenciados y eso genera mucha respuesta positiva. La cara de la gente porque te acercaste a ellos no tiene descripción”.

Mayra está dispuesta a seguir con la corona en el 2021

Mayra Tous casi no pudo disfrutar de su reinado, ya que a los pocos días de ser elegida Reina Nacional de la Vendimia se decretó el distanciamiento social y, por ende, la suspensión de varios actos y viajes que estaban en agenda para la soberana.

Por esa razón, y luego de las declaraciones del gobernador Rodolfo Suarez -quien puso en duda la próxima Fiesta de la Vendimia-, la representante de Tupungato aseguró que le gustaría conservar el reinado durante el 2021.

“No hay una certeza respecto de la Fiesta de la Vendimia, nadie me dijo nada. El día que habló el Gobernador me llamó la Ministra (de Turismo) Mariana Juri y me dijo que estaban evaluando todas las posibilidades”, aseguró Mayra.

Cuando le consultaron si estaba dispuesta a seguir con el reinado durante el 2021, la tupungatina no dudó: “Tenía planificado mi año con el reinado y las actividades, pero esta pandemia modificó todo, pero estaría dispuesta a quedarme un año más como Reina Nacional porque la gente me lo pide y porque podríamos empezar a viajar y así poder representar a Mendoza en todos lados”.

En cuanto a la posibilidad de que no se realice la Fiesta Nacional, Mayra aseguró que sería algo muy triste: “Sería muy triste que no se realice la Fiesta de la Vendimia, no tanto por lo tradicional sino por todas las personas que dependen de la Fiesta, pero también por el turismo, uno de los rubros más dañados por la pandemia”.

“Ha sido un año raro, pero me sirvió para estar cerca de la gente, además estoy haciendo muchas cosas o presentando proyectos desde mi casa en Tupungato”, aseguró la soberana.