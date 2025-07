De cartonear a diseñar vestidos brillantes: la historia de una emprendedora que creó su propia marca de ropa

De cartonear a diseñar vestidos brillantes: la historia de Flor, la emprendedora que creó su propia marca de ropa Flor y Julio salían a cartonear para poder vivir.

Al comienzo de su relación a Julio lo estafaron y perdió todo: “Ella fue un salvavidas. Al principio yo le dije que si empezaba conmigo empezaba de cero, que no tenía nada y la única que me quedaba era salir a cartonear. Ella sin dudarlo me acompañó, y me pone mal recordar, porque no es una deshonra cartonear, pero en ese momento no me quedaba nada", recordó el hombre.