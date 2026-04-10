De aviación a emergencias: las funciones del Servicio Meteorológico Nacional en riesgo por la motosierra de Milei

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se encuentran de paro desde hace días. La versión referida a 240 despidos en el organismo científico-técnico y descentralizado, dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, es cada vez más concreta; a tal punto que –puertas adentro– ya se habla de que se hará en dos tandas (una en mayo y otra antes de noviembre). Incluso, ya hasta estaría definido que 130 de los desvinculados se desempeñan en estaciones meteorológicas de todo el país, mientras que 110 están en la sede central en la Ciudad de Buenos Aires.

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El número representa más del 30% de los 713 trabajadores del SMN que se encuentran bajo convenio colectivo de trabajo (se suman 19 fuera de convenio y 260 con otras modalidades de contratación, lo que hace un total de 992 empleados a nivel nacional). Hace tres años, el SMN contaba con 1.164 trabajadores , una cifra más acorde a los 1.200 necesarios como mínimo para garantizar un funcionamiento sin interrumpir tareas básicas.

Al no llegar a ese piso, en la actualidad los trabajadores del SMN ya están haciendo sobreturnos , cubriendo funciones de dos o más personas y dedicándole menos tiempo del necesario a cada tarea, lo que impacta en la calidad de los productos meteorológicos . Si a ello se le suma el despido de 240 personas más, el sistema pasará a ser insostenible .

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"El Servicio Meteorológico Nacional no es solamente ‘el lugar donde dicen si mañana tenés que llevar paraguas o no’. Es mucho más que eso. Es una pieza fundamental que sostiene la seguridad y la economía del país , pero como trabaja todo el tiempo de fondo, la mayoría de la gente no se da cuenta de todo lo que hace", describe a Los Andes una de las meteorólogas que se desempeña en el lugar y que advierte sobre lo angustiante de la situación.

La mayor preocupación recae sobre los observadores meteorológicos , pieza clave del funcionamiento del servicio. En las 125 estaciones distribuidas por todo el país trabajan 400 observadores , aunque deberían ser al menos 600 para garantizar un servicio óptimo. Los trascendidos internos señalan que el plan del Gobierno sería despedir a 200 observadores , es decir, la mitad del personal actual.

"Estos despidos van a implicar cerrar o reducir las observaciones en casi todas las estaciones meteorológicas. Entonces, en lugar de tener datos de temperatura, viento, humedad o presión actualizados cada una hora, van a pasar a ser cada tres horas, o solo de lunes a viernes, o solo desde las 9 hasta las 21", resume la especialista.

Embed Ahead of #WorldMetDay, @SMN_Argentina highlights the importance of meteorological observations as "fundamental basis for anticipating events, reducing risks and protecting society." Watch this!https://t.co/LfEwIQgMyr pic.twitter.com/YpnHbSLV3t — World Meteorological Organization (@WMO) March 21, 2026

El problema radica en que esos datos meteorológicos son la materia prima con la que se alimentan los modelos numéricos que hacen los pronósticos. A menos datos –o más espaciados–, la representación de la atmósfera es peor y los modelos se equivocan más. Y ello impacta directamente en todas las apps del tiempo, no solo en la del SMN. Porque todas toman como base la información que genera el Estado (no hay otro lugar que provea esos datos).

Vuelos, embarcaciones y operaciones de rescate: mucho más que "llevar paraguas o abrigo"

La información que obtienen los observadores no “sirve solo para saber si va a llover”. Es esencial para la seguridad aeronáutica. Pilotos y controladores aéreos usan esos datos para decidir si se puede aterrizar o despegar, y para trazar trayectorias de vuelo seguras.

"Si no hay datos actualizados cada hora, un avión no puede aterrizar. Y no es un capricho: siempre tiene que haber observaciones, porque nunca sabés cuándo un vuelo va a tener que hacer un aterrizaje de emergencia o cuándo se necesitará un vuelo sanitario urgente", describe la meteoróloga consultada.

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El SMN es, además, parte de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, aportando información clave ante siniestros. Algo similar ocurre en el ámbito marítimo, donde se lo contacta en casos de búsquedas y rescates en el océano.

"Conocer las condiciones del mar y de la atmósfera es fundamental para reducir las áreas de búsqueda. También se emiten pronósticos especiales para el mar, desde la Costa Argentina hasta casi la Costa de África, y hasta la Costa Antártica. Así, los barcos saben cuándo deben regresar a puerto para estar seguros", explica.

Garantía ante granizo y accidentes por lluvia o viento

El SMN cumple un rol crucial en la relación entre oficios judiciales y compañías de seguros, ya sea por granizo, viento o accidentes por lluvia.

En estos casos, el organismo debe certificar qué ocurrió y confirmar que el evento meteorológico fue el causante del daño. Esa información es clave para que los usuarios puedan cobrar sus seguros y recuperar sus pérdidas.

Tormenta intensa lluvia Mendoza Una tormenta con intensas lluvias, fuertes vientos y caída de granizo azota a Mendoza Marcelo Rolland / Los Andes

Sin datos de los observatorios, la mayoría de estos fenómenos no quedarán registrados. Y sin personal técnico, las respuestas podrían demorarse meses o años.

Soberanía: Argentina en el mundo

El SMN cumple un rol esencial en la soberanía nacional y regional. No solo trabaja “para adentro”: es referente global y tiene responsabilidades internacionales que muy pocos servicios poseen.

Entre otras funciones, el SMN argentino es el centro regional de instrumentos, encargado de calibrar y mantener equipos meteorológicos de gran parte de Sudamérica. Además, es centro de capacitación profesional, y tiene a su cargo una de las nueve regiones del mundo para monitorear ceniza volcánica, crucial para proteger aviones en vuelo.

El Día de la Antártida Argentina El Día de la Antártida Argentina

A ello se suma que el primer asentamiento permanente argentino en la Antártida fue obra del SMN. En 1904 instaló su estación en las Islas Orcadas del Sur, y desde entonces nunca se abandonó el puesto: Argentina posee así el registro histórico más largo del mundo en el continente blanco, fundamento clave de la soberanía argentina.

Prevención de catástrofes

El SMN trabaja mano a mano con Defensa Civil y organismos provinciales de emergencia. Además de capacitación, posee un canal directo para coordinar acciones preventivas ante fenómenos extremos.

Esto permite saber cuándo reforzar guardias, cómo prepararse y qué medidas tomar. También provee pronósticos especiales a brigadistas que combaten incendios, para decidir en qué flanco atacar y cuándo replegarse para evitar quedar atrapados.

Industria y producción: información para evitar pérdidas

"La información del SMN funciona como un gran ecualizador para la industria. Una gran empresa puede contratar servicios privados o instalar sus estaciones. Pero las Pymes no pueden costear eso", explica la meteoróloga.

Heladas tardías La estructura es llevada a la finca para luego proceder a su instalación. Gentileza

"Una textil, un pequeño productor, una Pyme de la construcción o un transportista toman decisiones diarias basadas en la información pública del SMN o de apps que usan sus datos. Sin un SMN fuerte, las Pymes quedan afuera. Es un problema de competitividad y supervivencia económica", agrega.

Si el pronóstico fallara por falta de datos, un productor podría perder toda la cosecha, o una Pyme de logística entregar mercadería arruinada.