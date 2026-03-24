Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) viven días de temor , incertidumbre y profunda preocupación . Desde el Gobierno nacional ya confirmaron un “plan de modernización” que involucra reducción de personal , aunque sin cifras oficiales ni fechas concretas. Esa falta de precisión es, justamente, lo que mantiene a cientos de empleados en un estado de angustia cotidiana.

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“ Dependemos del Ministerio de Defensa , somos un organismo científico-técnico y descentralizado. Pedimos explicaciones al ministro y al director del SMN, pero no hay nada concreto”, señala Silvina Romano , trabajadora del área de Sistemas y delegada de ATE . Según explica, la Dirección de Redes de Observación es el sector más comprometido y, aunque reclamaron información formal, “ lo único que nos dicen es que existe un pedido de Modernización que incluye una reducción de personal ”.

En un principio, los rumores hablaban de 300 despidos , aunque las negociaciones hicieron bajar esa cifra. “El viernes pasado debía haber una reunión entre Defensa y Modernización donde, supuestamente, iban a confirmar los números, pero se levantó sin explicación ”, cuenta Romano.

Temor en el Servicio Meteorológico Nacional: "A la noche te vas a dormir sin saber si al otro día te despiden"

La mayor preocupación recae sobre los observadores meteorológicos , pieza clave del funcionamiento del servicio. En las 125 estaciones distribuidas por todo el país trabajan 400 observadores , aunque deberían ser al menos 600 para garantizar un servicio óptimo.

Los trascendidos internos señalan que el plan del Gobierno sería despedir a 200 observadores , es decir, la mitad del personal actual .

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“Vivimos en una incertidumbre permanente. Todas las noches te vas a dormir sin saber si al otro día te van a despedir”, resume Romano.

El trabajo de estos profesionales es fundamental no solo para el pronóstico local, sino también para alimentar bases de datos internacionales, permitir la programación de vuelos y sostener los sistemas globales de alerta temprana.

Modernización sí, pero con trabajadores

Desde el Ministerio de Defensa, en declaraciones off the record, confirmaron a Infobae hace unos días que se avanza en un proceso de digitalización, cuyo objetivo es “hacer más eficientes los procesos”. Negaron despidos inmediatos, aunque admitieron que, “a futuro”, podría haber “alguna reducción de nómina”.

Mauda SMN El director del SMN, Antonio José Mauad. Web

Para Romano, la modernización no excluye el componente humano. “Cualquier estación automatizada necesita observadores para emplazar, calibrar y mantener los equipos”, explica.

A modo de ejemplo para graficar la necesidad del aporte humano, explica que en Japón, país de altísima tecnología y de casi 380 mil km2, hay un trabajador meteorológico cada 77 km2. En Argentina, en tanto con un territorio mucho más extenso (casi 2,8 millones de km2), cada observador cubre 2.800 km2.

“Japón, con toda su tecnología, tiene más observadores que Argentina”, plantea, para mostrar que la automatización no reemplaza el conocimiento técnico ni la supervisión humana.

Un clima enrarecido: temor, rumores y antecedentes

La delegada de ATE recuerda que en 2024 ya hubo 47 despidos en el SMN, de los cuales 15 fueron observadores. Por eso, los nuevos rumores caen sobre terreno fértil en cuanto a miedo e inestabilidad.

Los observadores son quienes realizan mediciones las 24 horas, controlando variables como temperatura, presión, humedad, visibilidad, viento y precipitación. Esa información permite configurar los pronósticos, los avisos a corto plazo, los niveles de alerta por colores y los informes aeronáuticos, indispensables para la seguridad aérea.

El SMN forma parte de la Organización Meteorológica Mundial, y su red alimenta los sistemas de datos globales. “Los comportamientos de la atmósfera no se leen solo en radares. Necesitamos que cada observador vaya informando cambios en tiempo real”, explica Romano.

Embed Los datos del tiempo que se miden en la Argentina se usan para hacer pronósticos acá y en todo el mundo - incluyendo Australia



Somos el 8º país más grande y ocupamos un lugar clave para monitorear el hemisferio sur.



Si queremos mejores pronósticos y… https://t.co/XV1Ji5fG0H — Pedro DiNezio (@mountain_gaucho) March 22, 2026

Según advierten los trabajadores del SMN, si la mitad de los observadores quedara fuera del organismo, el impacto sería inmediato y profundo. Repercutiría en el cierre de estaciones que no podrían sostenerse operativamente, en la disminución de datos para pronósticos diarios y alertas meteorológicas, en el debilitamiento del sistema de alertas tempranas (uno de los más avanzados del continente), en las posibles fallas o demoras en el pronóstico aeronáutico -que habilita los vuelos comerciales, sanitarios y oficiales- y en una menor calidad de información para agricultura, manejo del agua, energía, producción y otras actividades estratégicas.

“Argentina es pionera en el sistema de alerta por colores, pero para sostenerlo se necesita trabajo de campo. El dato que aporta el observador permite ver cómo cambian las variables mientras avanza una tormenta, por ejemplo”, explica Romano.

Además, remarca que detrás de cada app o web que muestra el tiempo -sea oficial o privada- hay datos de los observadores del SMN. “No podés hacer absolutamente nada sin informes meteorológicos”, afirma.

Un servicio clave para el país

El pronóstico es información de base para sectores críticos y para decisiones cotidianas de la gente y se elabora en base a probabilidades. Es indispensable para cosas tan básicas -como el hecho elegir llevar abrigo o no- hasta para planificar una obra o reprogramar una actividad; todo se apoya en el trabajo de los observadores.

SMN

Según advierte la delegada de ATE en el SMN, si la red de estaciones reduce su capacidad, también lo hará la calidad del pronóstico, y los ciudadanos -así como instituciones y empresas- perderán una herramienta esencial.

Cuánto gana un observador meteorológico del SMN

Al tratarse de trabajadores de la administración pública, el sueldo básico de un observador meteorológico del SMN difiere según la antigüdad y los distintos escalafones.

Sin embargo, en términos generales, un observador con antigüedad no supera los 800.000 o 900.000 pesos al mes.

Incluso, aquellos más nuevos -con hasta 5 años de antigüedad- llegan a los 700.000 pesos mensuales. Se trata de profesionales formados por el propio SMN.