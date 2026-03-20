Cuál es el repelente OFF! que prohibió la Anmat en Argentina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) dispuso la prohibición total de un repelente de insectos comercializado bajo la marca OFF !, tras detectar irregularidades graves en su circulación en el mercado argentino.

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La medida, formalizada este viernes a través de la Disposición Nº 1476/26 del Boletín Oficial , alcanza al uso, comercialización, publicidad, distribución y publicación en plataformas digitales de todas las presentaciones del producto, que presentaba inscripciones completamente en idioma chino.

Según informó el organismo, el repelente no contaba con la inscripción sanitaria obligatoria . A eso se sumó un dato clave: la empresa S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., titular de la marca, aclaró que no participó en su elaboración, registro ni importación.

ANMAT prohíbe el producto “Repelente de insectos” marca OFF! con inscripciones en idioma chino ya que no cuenta con inscripción sanitaria y la empresa titular, S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., reconoció no haber participado en la elaboración, registro, ni importación del… pic.twitter.com/5PcxzE1WSL

Frente a la imposibilidad de garantizar su seguridad y eficacia, la Anmat avanzó con la prohibición para evitar riesgos sanitarios.

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"Prohíbese del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, del producto 'Repelente de insectos' de la marca OFF! con inscripciones íntegramente en idioma chino, sin datos de inscripción sanitaria ante la Anmat", especifica el artículo 1° de la disposición oficial.

El objetivo, indicaron, apunta a resguardar la salud de los consumidores ante la circulación de productos potencialmente peligrosos.