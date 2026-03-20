20 de marzo de 2026 - 12:38

Cuál es el repelente OFF! que prohibió la Anmat en Argentina

Habrá que tener cuidado y observar la etiqueta al adquirir este famoso producto para protegerse de los mosquitos y demás insectos.

Cuál es el repelente OFF! que prohibió la Anmat en Argentina

Cuál es el repelente OFF! que prohibió la Anmat en Argentina

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición total de un repelente de insectos comercializado bajo la marca OFF!, tras detectar irregularidades graves en su circulación en el mercado argentino.

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La medida, formalizada este viernes a través de la Disposición Nº 1476/26 del Boletín Oficial, alcanza al uso, comercialización, publicidad, distribución y publicación en plataformas digitales de todas las presentaciones del producto, que presentaba inscripciones completamente en idioma chino.

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Según informó el organismo, el repelente no contaba con la inscripción sanitaria obligatoria. A eso se sumó un dato clave: la empresa S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., titular de la marca, aclaró que no participó en su elaboración, registro ni importación.

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Frente a la imposibilidad de garantizar su seguridad y eficacia, la Anmat avanzó con la prohibición para evitar riesgos sanitarios.

"Prohíbese del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, del producto 'Repelente de insectos' de la marca OFF! con inscripciones íntegramente en idioma chino, sin datos de inscripción sanitaria ante la Anmat", especifica el artículo 1° de la disposición oficial.

El objetivo, indicaron, apunta a resguardar la salud de los consumidores ante la circulación de productos potencialmente peligrosos.

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