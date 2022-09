Crisis de neumáticos: ¿se pueden comprar en Chile?, ¿cuánto cuestan? y ¿cómo evitar robos?

El mercado de los neumáticos atraviesa una crisis sin precedentes en el país. Con las tres plantas nacionales que producen estos productos paralizadas por una huelga general, la escasez de este producto es inminente en Argentina y se suma a la lista de emergencias que golpean, no solo a la industria automotriz, sino a distintos rubros en el territorio nacional. Por esto mismo es que el Gobierno nacional convocó para mañana, martes, a una reunión a todos los integrantes de la Mesa Automotriz, con el objetivo de evaluar la situación que genera que las tres plantas productoras de neumático en la Argentina (Pirelli, Fate y Bridgestone) estén paralizadas por una huelga gremial.

Este panorama comienza a evidenciarse en el día a día con faltantes de neumáticos en los principales comercios, o bien a que sea muy escasa la oferta y, por consiguiente, muy altos los valores de cada rueda. De hecho, en los últimos 3 meses los neumáticos tuvieron subas superiores a 35% y que llegan a 40% en algunos casos.

Por poca oferta aumentan los precios de neumáticos en el país. Foto: Pedro Castillo

En paralelo a toda esta situación dramática, la reapertura de los pasos fronterizos post momento más crítico de la pandemia de Covid-19 también ha derivado en que los argentinos estén volviendo a viajar al extranjero para comprar distintos productos (de primera necesidad y no). Y, en el caso de los mendocinos, Chile es el destino más próximo y donde todavía, pese a la diferencia cambiaria y a la devaluación, más comprovincianos eligen ir a comprar bienes propios. Es que, aún con el tipo de cambio desfavorable y con el plus de 75% de impuestos al dólar turista, hay cientos de productos que son más baratos en el extranjero. En el caso de los mencionados neumáticos, no son pocos quienes eligen cruzar la frontera, hacer una escapadita y cambiar una, dos, tres o hasta las cuatro ruedas de sus vehículos.

Cuánto subieron los neumáticos en el país y cuán más baratos están en Chile

Tomando como parámetro los valores de fines de junio, los neumáticos subieron en Mendoza 37% hasta la fecha. En el caso de los rodado 14 -los más comunes y estándares en autos familiares-, las dos marcas más populares y fáciles de conseguir en Mendoza son Firemax y Kumho. En las principales gomerías de la provincia, los neumáticos Firemax pueden conseguirse actualmente -si es que tienen disponibles- a entre 41.350 pesos (en 6 cuotas) y 33.350 (pago contado) cada uno; mientras que los Kumho rondan los 45.000 pesos cada rodado.

Dentro del circuito de las gomerías, prácticamente no hay descuentos por comprar los 4 neumáticos juntos ya -algo que sí existía hace 3 meses, con paquetes del estilo 4 x 3-, mientras que casi no hay 12 cuotas y, como mucho, la financiación se hace en 6 cuotas. Por Mercado Libre, en tanto, se consiguen valores un poco más económicos y se pueden conseguir los Kumho a 37.500 pesos cada uno y los Firemax a 30.000. El detalle es que al intentar comprarlos en 12 cuotas, el costo final sube casi 80%. Incluso, hasta en algunas gomerías se ofrece hasta la propuesta de “saltear” al intermediario y conseguir un precio mayorista de las 4 unidades (queda entre 37.500 y 30.000 pesos cada una, según la marca).

Crisis de neumáticos: ¿cuánto cuestan en Chile, se pueden comprar y cómo evitar robos?. Foto: Imagen ilustrativa / Archivo.

Sin embargo, más allá de los descuentos y la financiación, el horizonte chileno sigue siendo muy tentador para los automovilistas mendocinos. Y es que, tomando como parámetro los valores más baratos en Mendoza (30.000 pesos cada neumático Firemax por fuera del circuito de las gomerías), este producto termina siendo 57% más caro que el neumático promedio rodado 14 en Chile. Para entenderlo en números concretos, mientras que en una muy buena oferta en Mendoza cada neumático Firemax se puede conseguir a 30.000 pesos, un neumático Falken rodado 14 del otro lado de la cordillera se consigue a cerca de 17.100 pesos (con el tipo de cambio actual más 75% de impuestos del dólar turista ya aplicado).

Y si la alternativa es el neumático Fortune (también se comercializa en Chile), el costo total -con impuestos incluidos y en pesos argentinos- es de casi 13.000 pesos argentinos cada rueda. Este valor final es menor a la mitad de lo que sale el neumático más económico -dentro de los disponibles- en Argentina.

No está permitido comprar neumáticos en países limítrofes

Si de mercadería autorizada a comprar en el extranjero e ingresar en el país hablamos, los neumáticos están incluidos entre la mercadería prohibida. De esta manera no pueden incluirse en lo que se considera equipaje y que fija un tope mensual de entre 300 y 500 dólares y de 50 dólares para residentes de zonas fronterizas.

Pero, como bien reza el refrán, “hecha la ley, lecha la trampa”. Y es muy común -no solo en el paso fronterizo Cristo Redentor, entre Argentina y Chile vía Mendoza, sino en todos los puestos nacionales- que argentinos salgan del país con uno o varios neumáticos viejos y en malas condiciones, y que compren y los cambien en un país vecino. De hecho, en este sentido hay hasta diferentes técnicas para desgastar el caucho de las ruedas nuevas antes de regresar a Argentina y para intentar evitar que se adviertan que son nuevos -e ilegales-.

Entre las técnicas más comunes sobresalen la de quienes embarran las gomas nuevas, aunque hay quienes -con complicidad de los propios vendedores- queman con un soplete los hilitos de caucho que sobresalen de los neumáticos 0 Km para disimular y ocultar que no tienen uso.

Cómo evitar el robo de neumáticos

De acuerdo a las estadísticas de las principales aseguradoras de autos en el país, una de las denuncias más comunes entre los clientes tiene que ver con el robo de neumáticos. En el actual contexto, de inminente escasez, un episodio de este tipo puede terminar de convertirse en un dolor de cabeza. Porque conseguir una rueda nueva puede demandar hasta meses.

Por esto mismo es que hay una serie de recomendaciones a seguir y que son fundamentales para intentar impedir el robo de ruedas. O que, por lo menos, les sea un poco más dificultoso a los “amigos de lo ajeno”.

La principal y más recurrente recomendación es colocarle a cada una de las ruedas el famoso dispositivo conocido como “tuerca anti robo”. Se trata de una terminación distinta a la de las demás y que no se puede retirar con demasiada facilidad utilizando una llave tradicional. Esto les dificultará más a los ladrones la tarea de robarse una rueda.

La otra recomendación, más basada en el sentido común, es no dejar los vehículos en la vía pública durante mucho tiempo. La cochera de la vivienda o una playa de estacionamiento aportarán mayor seguridad a la integridad del auto y sus ruedas.