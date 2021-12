Crimen de Lucio Dupuy: el colectivo de Actrices Argentinas pidió “infancias libres de violencia y abuso’'

El colectivo de Actrices Argentinas publicó en sus redes sociales un comunicado por el crimen de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en La Pampa.

A través de un escueto mensaje publicado en la cuenta de Instagram del colectivo, las artistas pidieron justicia por Lucio e “infancias libres de violencia y abuso’'.

“El crimen aberrante de Lucio pone nuevamente sobre la mesa las fallas del Estado. ¿Por qué no escucharon a las vecinas? ¿Por qué no se activan protocolos para proteger a las infancias? ¿Por qué la Justicia no protege los derechos de los niños y niñas? ¿Por qué el Estado no previene estos crímenes cuando hay alertas?”, indagaron en el texto.

Comunicado

“Lucio, Rocío, Sofía, Naiara son algunos de los nombres de los niños asesinados en manos de sus madres o padres Es hora de que la Justicia y el Estado protejan a los niños y niñas y adolescentes”, agregaron en referencia a otros crímenes similares.

El crimen de Lucio Dupuy

Lucio fue asesinado a golpes el 26 de noviembre último y por el hecho fueron detenidas su madre, Magdalena Esposito, y su pareja, Abigail Páez.

Tras su muerte se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Por tal motivo se inició una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.