Covid-19. Advierten que hay más cuadros graves entre personas jóvenes

Lo expresó en su momento la Organización Mundial de la Salud (OMS): quienes adoptan el enfoque de que si los pacientes son jóvenes y sanos no contraerán Covid-19 y no sufrirán complicaciones, cometen un error. Esta enfermedad no es una gripe, afirma el organismo. Han muerto personas de edad temprana y aún se desconocen las consecuencias a largo plazo de la infección para quienes sobreviven.

Mendoza no es la excepción en este escenario repleto de incertidumbre y esta segunda ola encuentra a los hospitales con una mayor afluencia de gente joven que es asistida por contagios, complicaciones derivadas de estos y, en los casos más críticos, decesos de estos pacientes. Así coincidieron en señalar profesionales consultados por este medio quienes analizaron diferentes causas para esta tendencia.

Las infecciones por Covid-19 con neumonía bilateral en personas desde los 20 años –y de esa franja etaria en adelante—ya resulta una patología frecuente a esta altura de la pandemia. “Nuestra percepción es que los casos se presentan con más gravedad y en pacientes más jóvenes”, confirmó la doctora Claudia López, coordinadora del área Covid en el Hospital Central.

Si bien no existen estadísticas específicas al respecto, la profesional destacó que está científicamente demostrado a través de estudios como tomografías computadas, que las neumonías en este período de la denominada “segunda ola” son más graves y severas entre la población joven. Coincidiendo con la OMS, la especialista subrayó que existen numerosos casos de pacientes jóvenes que atiende el Central, cuyas camas de UTI se encuentran ocupadas casi por completo, que no tienen antecedentes ni enfermedades de base.

Para sostenerlo puso como ejemplos algunos casos puntuales de pacientes actualmente internados en ese nosocomio: un maratonista joven y sano que se encuentra en estado crítico; otros dos pacientes de no más de 30 años --no fumadores ni con patologías preexistentes-- y una enferma de 21 años con antecedentes de obesidad que está asistida con respirador. “Estos son solo ejemplos que demuestran que la nueva cepa puede ser más agresiva. Nuestro hospital no da abasto con los hisopados”, añadió.

Más allá de que la terapia esté completa, López dijo que la guardia desborda en forma casi permanente de pacientes que requieren ser derivados a camas críticas y que se los va ubicando a medida que se generan altas en ese sector.

Desde el hospital de niños Humberto Notti, Verónica Del Negro, infectóloga y pediatra, también compartió datos elocuentes respecto de las consecuencias de la segunda ola en una franja de edades más tempranas. “Es una población con más vida social que la de, por ejemplo, los adultos mayores y eso, sin dudas, influye”, explicó.

De todos modos, por ahora, y ante la falta de estadísticas y, sobre todo, de experiencia en una pandemia de esta naturaleza, los profesionales aclaran que los datos “sólo se brindan a partir de presunciones y de lo que se observa en el día a día en un hospital”. Agregó que si bien el Notti recibe pacientes de hasta 15 años, comenzará, por disposición ministerial, a recepcionar pacientes de hasta 18 derivados de otros hospitales donde no haya disponibilidad de camas.

En cuanto a los niños, informó que los internados por Covid-19 son escasos, al igual que los días de permanencia, por lo que la condición en este grupo sigue siendo tal cual se había advertido desde un principio.

Por su parte, el jefe del departamento de Epidemiología de la Provincia, Gonzalo Vera Bello, sostuvo que entre los motivos por los cuales se observa una mayor prevalencia de jóvenes figura la vacunación de grupos de riesgo, como personas mayores de 60 y otros grupos con patologías de base. “Los más vulnerables fueron vacunados y es así que los casos se trasladan a grupos etarios que ahora se están viendo afectados”, detalló.

El funcionario, en tanto, coincidió con los médicos consultados por Los Andes respecto de la falta de cifras que muestren esta tendencia en materia de nuevos casos de coronavirus que afecta de manera crítica a personas jóvenes. “Es difícil aseverar ciertos datos porque, insisto, no existen estadísticas definitivas”, señaló Vera Bello.

Un caso complicado con sólo 18 años

Belén tiene 18, va al primer año de la universidad y en setiembre del año pasado se infectó con Covid-19. El virus resultó leve y casi no tuvo sin síntomas. Pero en esta segunda ola, al no haber generado los anticuerpos necesarios, volvió a contagiarse.

Como resultado de esa complicación sufrió una neumonía bilateral que se fue complicando paulatinamente. Belén no fue internada porque su mamá, médica epidemióloga del Hospital Notti, decidió que la atención se realizara desde el hogar al menos hasta donde estuviera a su alcance. “Lo viví en carne propia con mi hija pero en todos los hospitales adviertimos estos cuadros con más virulencia y a más temprana edad”, dijo su mamá.

La neumonía bilateral es una afección al sistema respiratorio que ataca a los dos pulmones y, en los casos graves, puede precisar internación y causar la muerte. Se desarrolla cuando los patógenos (virus, bacterias u otros microorganismos) inflaman los pulmones, formados por alvéolos, que se llenan de aire al respirar.